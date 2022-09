iglesias, così non va  

Lanusei (4-3-3) : Faraone, Peana, Piroddi, Carboni, Bellu, Prieto, Mainardi (35’ st Usai), Caredda (12’ st Novach), Fernandez (44’ st Patrignani), Paulis, Rotondo. In panchina Dessì, Giorgi, Rosi, Loddo, Meloni, Fanni. Allenatore Masia.

Iglesias (4-3-1-2) : Toro, Filippi (45’ st Piras), Mura (50’ st Doneddu), Lepore, Porcu, Mancusi, Monteiro (26’ st Figos), Illario (29’ st Bratzu), Suella (7’ st Kovadio), Marci, Fanni. In panchina Pilleri, Zedda, Casu, Biancu. Allenatore Cuccu .

Iglesias 1

Lanusei 2

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 16’ Rotondo, nella ripresa, 31’ Marci, 49’ (r) Paulis.

Note : ammoniti Caredda, Peana, Monteiro, Rotondo, Faraone, Novach, Mancusi. Recupero 2’ pt, 6’ st. Spettatori 180.

Iglesias. Grazie ai cambi l’Iglesias aveva riequilibrato (e forse acquisito definitivamente l’inerzia) di una gara difficile nella quale aveva fin allora sofferto l’ottimo possesso palla del Lanusei. Ma spesso sono i dettagli a fare la differenza e in questo caso è un prolungato contatto, senza esclusione di colpi, tra Mancusi e Patrignani a segnarne il destino nel recupero: dopo averle date l’attaccante cade in area e conquista un contestatissimo penalty che Paulis trasforma. Gli ogliastr ini restan o in vetta.

Primo tempo

Arriva subito (16’) il vantaggio ospite: azione insistita e tiro rimpallato di Mainardi sul quale si avventa Rotondo che con un sinistro al volo trova l’angolo alla sinistra di Toro. Pochi secondi dopo Faraone è bravo a chiudere lo specchio a Suella da due passi. L’Iglesias soffre la manovra ogliastrina ed è costretta a cercare Suella con lanci lunghi. Al 30’ Fernandez sfiora il raddoppio (Toro respinge di piede) mentre su sponda opposta prima Illario poi Carboni non riescono a finalizzare due buone chanches. Nella ripresa l’ingresso di Kovadio dà brillantezza all’Iglesias che rischia per il palo colpito da Mainardi ma poi pareggia grazie a un ottimo spunto dell’attaccante: dribbling e cross preciso per la testa di Figos che coglie la traversa, Marci è lì e la butta dentro. Al 36’ ancora Kovadio sfiora il gol con un tuffo di testa.

Rigore contestato

Ci provano ancora prima Fernandez poi Novach ma la gara sembra avviata un pareggio. Invece, nel recupero, arriva il rigore contestato a favore del Lanusei: Patrignani e Mancusi duellano a lungo sulla fascia destra tra spinte e tirate di maglia, alla fine l’attaccante cade e Paulis sigla il penalty dell’1 a 2 finale.

