Igea stacca l’acqua, case all’asciutto 

In piena pandemia si sono ritrovati con i rubinetti asciutti: l'Igea, che per consuetudine ha garantito per anni la fornitura, ha interrotto il servizio perché non dovuto e né Comune né Abbanoa hanno, a oggi, risolto il problema.

A secco

Succede a tre famiglie che abitano nella parte alta di San Giovanni miniera, frazione di Iglesias dove pochi metri fanno la differenza. Perché quel tubo nero che porta l'acqua alla grotta Santa Barbara, gioiello di Igea gestito a fini turistici dal Comune, passa sì vicino alle case della frazione ma non le approvvigiona. Sembra un'assurdità (e forse lo è davvero) ma è ciò che succede da oltre un anno in uno dei luoghi dove il privilegio della bellezza paesaggistica fa i conti con l'assenza di servizi. Anche quello fondamentale come l'approvvigionamento idrico. «Inizialmente ce la siamo presi con la società mineraria, ma ad averci abbandonato è in realtà il Comune - protesta Giuseppe Camboni, autista di 55 anni che vive con i genitori di 93 e 83 anni, entrambi alle prese con problemi di salute - la società mineraria aveva dato il preavviso alcuni anni fa e c'era tutto il tempo perché amministrazione comunale e Abbanoa trovassero una soluzione per non lasciarci a secco, costringendoci a farci portare l'acqua ogni settimana da amici o conoscenti cui ovviamente dobbiamo pagare il trasporto: 40 euro». Non è che gli abitanti volessero le cose gratis, come rimarca il fratello gemello Stefano, che vive poco distante con la moglie Patrizia: «Abbiamo fatto presente più volte che eravamo pronti a fare la nostra parte per la realizzazione degli allacci necessari a collegarci con la rete idrica. Invece, come unica risposta, abbiamo sentito che spetta interamente a noi l'onere di fare una condotta di circa un chilometro». Il che sarebbe necessario per collegare le case alla condotta Abbanoa che si trova a Normann, frazione di Gonnesa che confina con San Giovanni miniera. «Un'assurdità - sbotta Arianna Loi, 47 anni - Il primo periodo, in pieno lockdown, andavo da mia mamma a rifornire un mini serbatoio che mi caricavo in macchina. Ora, insieme alle altre famiglie, ci approvvigiona un ragazzo che ha un pozzo e al quale paghiamo il trasporto. Ma l'acqua non è potabile. Non capiamo perché il Comune sia così disinteressato: hanno fatto il collegamento per la grotta Santa Barbara e non sappiamo per quale motivo abbiano escluso noi».

Interrogazione

È lo stesso interrogativo che il consigliere di minoranza Simone Saiu ha portato all'attenzione del Consiglio comunale, con un'interrogazione in cui ha ripercorso il disagio patito dagli abitanti e il regolare approvvigionamento del sito meta di tanti visitatori. «È anomalo - ha evidenziato Saiu - e non si comprende come mai il Comune, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze, non abbia trovato una soluzione coinvolgendo Abbanoa, di cui è socio». Quesiti a cui Vito Didaci, assessore ai Lavori pubblici, ha risposto ricordando che «spetta agli abitanti provvedere all'allaccio perché Abbanoa ha l'obbligo di approvvigionamento in tutto il centro abitato, eccetto periferie e case sparse». Nel caso in questione, però, si tratta di una frazione.