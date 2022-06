Igea, salta l’incontro: è polemica  

Salta l’audizione fra una rappresentanza dell’Anci Sardegna e la Quinta commissione permanente dell’industria. L’atteso confronto con una delegazione dei sindaci interessati all’acquisizione delle aree ex minerarie che avrebbe dovuto svolgersi mercoledì mattina è stato posticipato a data da destinarsi e il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai lancia l’allarme: «Uno rinvio ci può stare, ma nessuno sembra preoccuparsi di una situazione che mette a rischio il rilancio dei nostri territori». Il presidente dell’Anci Emiliano Deiana sul punto aggiunge: «Le commissioni sono slittate tutte a dopo le amministrative. Noi eravamo disponibilissimi all’audizione e auspichiamo una nuova convocazione a brevissimo».

Punti di vista

La pubblicazione del bando per l’assegnazione in locazione o affitto di 23 immobili appartenenti a Igea – sospeso su richiesta dell’assessorato all’Industria per 60 giorni – aveva scatenato le proteste dei sindaci che rivendicano la concessione dei beni dei propri territori. Una sospensione utile per provare a modificare la legge del 1998 che impone l’assegnazione delle aree minerarie ai Comuni, legge con un termine d’esecuzione scaduto e che per la Regione necessita di una variazione per essere attuata. «La legge non deve essere modificata, ma soltanto applicata – dichiara Usai –. lI tempo passa e rischiamo di perdere delle opportunità che potrebbero non ripresentarsi. Apprendiamo il rinvio della commissione, ma ciò che importa è chiarire immediatamente la vicenda con l’assessorato all’Industria. del tutto indifferente nei nostri confronti. Quando m’interfaccio con il ministro ottengo dei riscontri, è possibile invece che non riceva mai delle risposte dall’assessorato competente?».

Area off limits

Intanto in due dei 15 beni immobiliari del territorio di Iglesias, nei giorni passati sono stati installati da Igea dei cartelli con scritto “proprietà privata”: «Sono nella pineta di Masua e nell’area camper – spiega Usai – spazi che rivendichiamo da anni, che sarebbero funzionali alla politica di sviluppo turistico già attuata con il sito di Porto Flavia e che ha consentito alla stessa area di divenire in poco tempo una fra le mete turistiche più visitate dell’Isola».I cartelli vietano parcheggio e campeggio: «Con la chiusura dell’area camper tante persone si sono riversate nell’area per campeggiare – insiste Usai –. Una pratica pericolosa perché si tratta di una zona che non è stata messa in sicurezza. Il Corpo forestale mi aveva segnalato il fenomeno, ma non essendo di mia competenza, ha probabilmente contattato Igea, la quale ha provveduto a sistemare la cartellonistica».