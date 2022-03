Igea manda a casa la Onlus 

Scade la concessione di alcune strutture appartenenti a Igea e gestite dall’associazione Onlus Viviscout: a rischio i servizi offerti dal Centro scout e dall’Ostello del viandante nella miniera di Masua. La restituzione dei locali richiesta da Igea, riguarda alcuni immobili di origine mineraria e fra questi compare l’Ostello del viandante (divenuto nel giro di pochi anni un vero e proprio punto di riferimento per i pellegrini del Cammino di Santa Barbara) e l’edificio reinventato e inserito nella rete dei centri scout nazionale, che accoglie le associazioni provenienti da tutte le parti della Penisola. Due importanti realtà consolidate, che sono al momento a rischio chiusura.

La lettera

Valerio Pintus, presidente di Viviscout, ha ricevuto lo scorso 28 febbraio una pec da parte di Igea, la quale dichiara scaduto il comodato d’uso concesso all’associazione. « La storia del nostro percorso è cominciata nel 2016 - racconta Pintus - quando dall’azienda per la gestione delle proprietà immobiliari, ottenemmo la concessione dei due stabili ubicati all’interno della miniera di Masua; la ex foresteria e gli ex uffici della direzione». La Viviscout supera tutto l’iter per ottenere la possibilità di tuffarsi in un progetto ambizioso e una volta ottenute le concessioni della Regione, procede con gli investimenti. Una spesa di oltre 60 mila euro utile a rendere i due edifici in disuso e gravemente vandalizzati, tra le strutture ricettive maggiormente apprezzate e frequentate del territorio, veri e propri punti di riferimento per le centinaia di persone che a settembre e ottobre affrontano il Cammino di Santa Barbara e che durante il periodo estivo ospitano invece gruppi scout provenienti da ogni dove. «Abbiamo prenotazioni per tutto l’anno - continua Pintus - non pensavamo di trovarci in questa situazione, perché nel 2019 alla scadenza del contratto, la concessione venne tacitamente rinnovata. Così pensavamo accadesse ancora, i rapporti con Igea sono sempre stati ottimi e lo stesso ente era soddisfatto di quello che è stato creato». Ma le strutture devono essere messe a bando e ora per la Viviscout, i tanti progetti in corso d’opera rischiano uno stop: «Tutte le prenotazioni per i campi scout estivi, quelle dei viandanti, le collaborazioni con le varie associazioni - spiega Pintus -, la convenzione con il Comune di Iglesias per i corsi di canoa da offrire ai ragazzi diversamente abili e anche l’accordo con la Caritas per offrire ospitalità alle famiglie in fuga dal conflitto in Ucraina: al momento è tutto sospeso e la nostra speranza rimane quella di poter al più presto trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti».

L’ente

La conferma della scadenza della concessione dei beni affidati all’associazione Viviscout arriva anche dalle parole del responsabile dell’area risorse di Igea, Mario Podda: «La restituzione degli immobili si è resa necessaria al fine di predisporre il nuovo bando pubblico al quale potranno chiaramente partecipare tutti i soggetti».