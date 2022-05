Igea, la Regione sospende il bando 

L’assessorato regionale all’Industria rompe gli indugi e chiede la sospensione della procedura di asta pubblica indetta da Igea per l’assegnazione in locazione o affitto di 23 immobili presenti nei Comuni d’Iglesias, Domusnovas, Sant’Antioco, Gonnesa e Guspini.

La modifica

A ufficializzare la notizia attesa dalle amministrazioni comunali e che nei giorni scorsi aveva procurato parecchie polemiche e persino una diffida nei confronti dell’ente da parte del Comune di Iglesias, è il consigliere regionale della Lega Michele Ennas, che conferma la richiesta di sospensione del bando a Igea, da parte dell’assessorato all’Industria e soprattutto l’intenzione di metter mano ad una proposta di legge presentata in Consiglio e finalizzata al riutilizzo e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare minerario. È lo stesso Ennas il primo firmatario della proposta di modifica della legge 33 del 1998: «Occorre arrivare a un uso produttivo dei siti - spiega il consigliere - e superare gli ostacoli normativi per la cessione dei beni. Questo dovrà avvenire senza intaccare quello che per Igea è il patrimonio strumentale necessario al suo funzionamento. È fondamentale passare per una modifica normativa. La discussione è già in corso da diversi mesi nella commissione competente e spero possa tradursi in tempi brevissimi in una modifica definitiva e chiarificatrice». “Il bando della discordia” sarà sospeso per 60 giorni, un tempo che dovrebbe essere utile al Consiglio regionale prima e alla Giunta poi, per chiarire definitivamente le procedure da attuare.

Le reazioni

Per i Comuni coinvolti si tratta di una piccola vittoria; all’unisono s’era palesata la richiesta di una sospensione dell’asta pubblica e il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai (con 15 su 23 unità immobiliari soggette al bando e ricadenti sul proprio territorio) aveva minacciato d’intraprendere ogni tipo d’iniziativa giudiziaria qualora la gara non fosse stata interrotta. «Spero non sia la vittoria di Pirro - dichiara Usai -. Perché se la rettifica alla legge non prevederà che i beni possano essere scelti dal Comune, servirà a ben poco. Ci aspettiamo d’essere convocati prima dell’approvazione del nuovo dispositivo di legge, perché è necessario che siano ben chiari i nostri piani sulle aree minerarie ed è pertanto essenziale concertare qualsiasi scelta e qualsiasi opzione di valorizzazione con l’ente locale».