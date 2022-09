Idrovore contro gli allagamenti 

Pompe e idrovore, ma anche una task-force con le associazioni di Protezione civile, per far fronte all'emergenza allagamenti che puntualmente si presenta ad ogni acquazzone, in particolare nel quartiere di Santo Stefano. Lì dove si riversano i fiumi d’acqua provenienti da Quartucciu e Selargius, dirottati inevitabilmente verso la zona più bassa della città - fra via Turati e via della Musica - con la chiusura dello scarico di viale Marconi al depuratore di Is Arenas. Tanto da far saltare i tombini di fogne e rete idrica del rione quartese dopo pochi minuti di pioggia. «Serve un progetto che porti ad una soluzione definitiva», l’appello lanciato dal vicesindaco Tore Sanna, «studiato con tutti gli enti coinvolti, a partire dalla Città metropolitana insieme ai due Comuni e Abbanoa».

Sul posto

Ieri il sopralluogo congiunto dei tecnici di Abbanoa con quelli del Comune. Mentre l’amministrazione sta portando avanti una serie di incontri con le associazioni di Protezione civile locali: obiettivo non farsi trovare impreparati in vista del maltempo. «Abbiamo definito lo schema di convezione per una stretta collaborazione con le cinque associazioni cittadine, e ripartito le risorse come contributo per la loro preziosa attività nel territorio», fa sapere Sanna. «E a breve faremo partire un sistema di messaggi che ci consentirà di avvisare per tempo i cittadini sulle allerte meteo», annuncia il vicesindaco.

Nel frattempo ci si prepara per l’emergenza. «Ci stiamo attrezzando di pompe e idrovore, in modo da essere in grado di smaltire con velocità l’acqua », fa sapere ancora il vicesindaco, «mentre proseguono le indagini nel sottosuolo col georadar». In attesa di un progetto che risolva il problema delle ondate d’acqua in arrivo da Selargius e Quartucciu. «Si tratta di un sistema idraulico che non può essere circoscritto solo a Quartu, ricordiamo che al posto di una parte del Molentargius adesso c’è uno dei più vasti centri commerciali dell’area metropolitana», sottolinea Sanna, «è chiaro che le acque poi si scaricano nel punto più basso del territorio, ma non possiamo pagare solo noi le conseguenze di questa situazione. Serve un progetto condiviso, che va studiato e finanziato il prima possibile», aggiunge.

Le norme