idolo, polveri bagnate 

Idolo 0

Taloro Gavoi 0

Idolo (4-3-3) : Loi, P. Usai, Orrù, Lotto (17’ st Jammeh), Kamana, Stochino, Cocco (46’ st Staffa), Piroddi, Nieddu (49’ st Mar. Usai), Bonicelli, Traore. In panchina Marongiu, Lilliu, Cabiddu, Matt. Usai, A. Usai, John. Allenatore Masia.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Forzati, Soro, Fadda, Secchi, Mastio, Castro, Littarru (28’ st Curreli), Fois, Falchi (34’ st Pusceddu), Delussu, Mele. In panchina Mozzo, Cammarotta, Meloni, Mattia Fadda, Sedilesu, Porcu, Corona. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Note : espulsi Mastio e Piroddi; ammonito Mario Fadda; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 300.

Arzana. Idolo e Taloro Gavoi non segnano ma offrono spettacolo. Allo Sturrusè ci prova più la squadra di casa ma gli ospiti, pur in 10 per quasi un’ora, contengono l’onda d’urto di Nieddu e soci che restano in corsa per la salvezza diretta senza passare dagli spareggi.

La partita

Al 5’, sugli sviluppi di un angolo di Fois, a Mele non riesce la girata in porta e la palla muore sul fondo. L’Idolo esce dalla morsa della pressione portata dagli uomini di Fadda e trova anche la via del gol con Bonicelli: è il 10’, l’attaccante di Villanova Strisaili, ex di turno, ribatte in rete una palla che danza dopo un tentativo di Cocco ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ancora Bonicelli al centro della manovra. Al 14’ il 10 allarga per Traore, la cui conclusione è fuori bersaglio. Nell’azione successiva Bonicelli calcia in porta a colpo sicuro ma Forzati si supera rifugiandosi in angolo. Più Idolo che Taloro e all’albo delle occasioni mancate si iscrive pure Lotto che, al 21’, spedisce una sassata tra le braccia di Forzati. Al 37’ Lotto verticalizza per Cocco che sguscia tra le larghe maglie della difesa. L’ex Tortolì s’invola verso la porta di Forzati ma Mastio lo stende. L’attaccante cade in area ma per l’arbitro il fallo è iniziato fuori area e dunque è solo punizione, anche se scatta il rosso a Mastio per fallo da ultimo uomo. Della punizione s’incarica Nieddu che con un mancino incrociato impegna Forzati: il portiere respinge sui piedi di Traore che spara sull’esterno della rete. Il Taloro è in inferiorità, ma finisce il primo tempo in avanti sfiorando il vantaggio con Littarru imbeccato da Falchi.

Il secondo tempo

Per assistere alla prima azione di rilievo bisogna attendere 28 minuti. Nieddu, col sinistro, sventaglia per Stochino, la freccia corre sul versante destro, taglia in due il campo fino a raggiungere Traore che serve Bonicelli in mezzo all’area. L’attaccante si divincola dalla marcatura e si esibisce in una semirovesciata che non ha fortuna. L’Idolo prende coraggio e insiste. Al 31’ Stochino sfonda e calcia un destro carico d’effetto, ma anche in questo caso la palla si perde sul fondo. Lampi di calcio-spettacolo al 40’: sulla trequarti tacco al volo di Jammeh a liberare Nieddu, il sinistro del 9 è un missile che sfiora la traversa. Si rivede il Taloro (42’), con Pusceddu che mira l’angolino dove però Loi è in controllo. Sul rovesciamento di fronte la squadra di casa reclama un rigore per una trattenuta su Bonicelli. Secondo l’arbitro la protesta di Piroddi è troppo accesa e scatta il rosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

