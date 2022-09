Identificata l’anziana contromano 

Sotto la lente di ingrandimento ora finisce la segnaletica verticale ma anche orizzontale di quel tratto di strada, nell’incrocio dove la strada Bitti-Sologo, scavalca la statale 131 D cn che da Abbasanta corre sino ad Olbia, e che giovedì mattina alle 9 era trafficatissima. I segnali presenti e le indicazioni sono sufficienti? Le strisce continue in mezzeria e sui lati delle carreggiata sono visibili. Tutti dettagli che dovranno essere appurati e che, insieme al momento di distrazione da parte della donna, hanno portato a una situazione di pericolo, tanto da sfiorare la tragedia . Ma gli interrogativi posti non sono da trascurare: in alcune strade dell’I sola, i segnali stradali sono poco leggibili perché danneggiati, oppure nascosti dalla vegetazione.

Grazie anche al video finito sui social gli agenti della Polizia stradale di Nuoro, ieri hanno identificato l’anziana che giovedì mattina ha imboccato contromano la Strada statale 131 Dcn, percorrendo dopo il bivio di Lula in direzione Nuoro poco più di cinquecento metri prima di essere bloccata nella sua marcia da un camionista di Pirri, Giuseppe Casula, 44 anni, che ha avuto la prontezza di riflessi di intervenire e far invertire la marcia alla donna. Si tratta di un’insegnate 70enne ora in pensione, originaria di un paese del Nuorese: per ora non si conoscono altri dettagli né i provvedimenti che sono stati adottati nei suoi confronti dalle autorità competenti che l’hanno convocata in città.

Disperata

La donna ha riconosciuto subito l’errore commesso e chiesto scusa anche al camionista che l’ha fermata, salvandola da un possibile incidente dalle conseguenze potenzialmente tragiche. Consapevole del rischio che aveva corso lei, ma soprattutto fatto correre agli altri utenti della strada. Ieri era ancora sotto choc.

Strade sicure?

Sotto la lente di ingrandimento ora finisce la segnaletica verticale ma anche orizzontale di quel tratto di strada, nell’incrocio dove la strada Bitti-Sologo, scavalca la statale 131 D cn che da Abbasanta corre sino ad Olbia, e che giovedì mattina alle 9 era trafficatissima. I segnali presenti e le indicazioni sono sufficienti? Le strisce continue in mezzeria e sui lati delle carreggiata sono visibili. Tutti dettagli che dovranno essere appurati e che, insieme al momento di distrazione da parte della donna, hanno portato a una situazione di pericolo, tanto da sfiorare la tragedia . Ma gli interrogativi posti non sono da trascurare: in alcune strade dell’I sola, i segnali stradali sono poco leggibili perché danneggiati, oppure nascosti dalla vegetazione.

Sovrappensiero

La donna che non si dà pace per il rischio che ha fatto correre agli altri automobilisti avrebbe cercato di fornire una spiegazione a ciò che era accaduto. La settantenne, perfettamente lucida, e che per quarant’anni ha percorso almeno per due volte quel bivio ogni giorno per raggiungere la scuola dove prestava servizio, ha provato a spiegare . La sua potrebbe essere stata una disattenzione dettata dallo stress, giovedì mattina era sovrappensiero perché aveva lasciato a casa un caro parente che non stava bene, ed era preoccupata di non arrivare in tempo a Nuoro per un impegno.

Le verifiche

A far scattare l’allarme era stato il video di un camionista, Giuseppe Casula, 44enne di Pirri che aveva ripreso la donna mentre arrivava contromano. L’uomo l’aveva fermata, e quando ha visto che la donna era in difficoltà, era riuscito a bloccare il traffico con il suo mezzo pesante, da cui era sceso per aiutarla a fare l’inversione. La donna era spaventatissima, consapevole dell’errore commesso.

