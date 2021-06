Ibiza, si costituisce il fuggiasco 

Ibiza. È durata circa trenta ore la fuga dell’italiano di 33 anni che dalla notte tra venerdì e sabato era ricercato, nell’isola spagnola, come presunto autore degli spari che hanno ferito in maniera molto grave un connazionale ventottenne durante una festa: l’uomo, che come riferito dalle forze dell’ordine locali è stato identificato come Michele Guadagno, si è consegnato ieri mattina, sull’isola, alla Guardia Civil spagnola.

Un altro ferito lieve

Nell’episodio per il quale Guadagno si è trovato per quasi due giorni le forze dell’ordine alle calcagna è rimasto coinvolto anche un terzo italiano, un trentacinquenne che ha riportato però, fortunatamente, soltanto alcune contusioni di grado lieve. I tre italiani protagonisti del clamoroso fatto di sangue risiedono già da qualche tempo a Ibiza. Secondo la prima ricostruzione che è stata avanzata degli inquirenti spagnoli, l’assalitore è arrivato a bordo di un’auto — accompagnato da almeno un’altra persona, di cui per ora non si conosce l’identità — sul luogo in cui si trovava la sua vittima predestinata. Si tratta di una villa che era stata presa in affitto nel municipio di Santa Eulalia proprio per organizzare la serata mondana.

Il blitz durante la serata

Il trentatreenne, che a quanto pare è di origine campana, ha fatto irruzione durante i festeggiamenti e ha sparato almeno sei colpi. Tutti indirizzati verso Antonio Amore, anche lui proveniente dalla Campania, più giovane di qualche anno rispetto al suo aggressore. Un referto medico diffuso successivamente dall’ospedale in cui è stato ricoverato il ferito, indica che Amore è stato colpito da tre pallottole alla testa e da altre tre alle gambe. Sono state necessarie circa sei ore d’intervento d’urgenza per stabilizzare le sue condizioni, che restano comunque ancora molto gravi, secondo le ultime informazioni disponibili.

Le prime ricostruzioni

Per Michele Guadagno l’accusa ora è di tentato omicidio, secondo quanto riportato nella giornata di ieri dai media locali. Dopo essersi presentato alla Guardia Civil, l’uomo è stato immediatamente arrestato e ora resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli adempimenti del caso. L’ipotesi principale su cui hanno lavorato fin dal primo momento gli investigatori è che il movente dell’aggressione sia stato una lite per gelosia. Ma non sono noti altri dettagli, e non si conosce quale fosse la vicenda per cui Guadagno potrebbe aver maturato una folle ossessione omicida nei confronti del connazionale. Tuttavia, le forze dell'ordine fanno sapere che non sono ancora state scartate altre linee investigative.

Dalle prime indagini è trapelato che Antonio Amore, il giovane aggredito, era l’organizzatore della festa durante la quale è avvenuta l’irruzione a colpi di arma da fuoco. Diversi media locali riportano anche la circostanza che il nome di Guadagno non fosse del tutto nuovo per le forze dell’ordine dell’isola spagnola. Il dispiegamento di uomini e mezzi messi in campo per catturarlo è stato «ampio», ha spiegato la Guardia Civil: i responsabili dell’indagine erano convinti che il suo arresto sarebbe stato solo una «questione di tempo», se Guadagno non avesse deciso di costituirsi prima di essere catturato.

Caduti dal balcone

Intanto, sono ancora in corso le indagini su un altro caso che ha scosso Ibiza negli ultimi giorni, ma anche l’Italia: la morte di Elena L. G., ventunenne italo-spagnola, e del suo fidanzato, un ventiseienne di origini marocchine, trovati morti nella notte tra mercoledì e giovedì dopo essere precipitati da un balcone di un hotel. La polizia spagnola conferma che la principale ipotesi resta quella del femminicidio-suicidio, anche se il governo di Madrid non l’ha ancora confermato ufficialmente. I due, a Ibiza in vacanza, vivevano a Barcellona.

