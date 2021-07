I volontari tirano a lucido il paese 

Ci sono storie esemplari che partono dal basso, senza clamore, solo per fare del bene alla comunità. A Samassi, nell’estate del 2019, ne è nata una che va avanti ancora oggi e che esprime amore per l’ambiente, per il decoro urbano e per lo spirito di collaborazione. Ne è protagonista un gruppo di cittadini che hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo libero alla pulizia delle campagne e delle strade del paese.

L’idea

L’iniziativa è partita da Anna Casula, insegnante di sostegno da sempre attenta alle tematiche ambientali, che mal sopporta di vedere rifiuti abbandonati ovunque. «Due anni fa, durante una passeggiata in campagna, notai un cumulo di bottiglie in un luogo fino a poco tempo prima coperto di sterpaglie – racconta –. Un incendio aveva rivelato ciò che prima non era visibile. Feci una foto e la postai su Facebook scrivendo: “Io domani vado a raccogliere queste bottiglie, chi mi aiuta?” È iniziata così». All’appello risposero in breve tempo oltre venti persone che andarono a formare il primo gruppo di volontari. «Abbiamo raccolto di tutto: plastica, vetro, ingombranti, carta e altro muniti di buste, guanti e carriole», prosegue.

Con l’esplosione della pandemia, i volontari si sono dovuti fermare. Appena è stato possibile, però, Anna e alcuni membri del gruppo hanno ripreso l’attività mantenendo puliti gli spazi intorno alla parrocchia. Quest’anno, a partire da febbraio e fino a primavera inoltrata, i volontari si sono riorganizzati dandosi appuntamento due volte a settimana: «Abbiamo pulito quasi tutte le strade di Samassi. Alcune volte abbiamo conferito i rifiuti differenziati all’ecocentro, poi il sindaco ha fatto in modo che passasse un mezzo del Comune a ritirare i sacchi nei luoghi dei nostri interventi».

La squadra

Il sindaco Enrico Pusceddu, a nome della comunità, ha ringraziato pubblicamente i volontari durante l’evento “Radici samassesi”, martedì scorso. «Da sola avrei potuto fare pochissimo – precisa Casula –, in tanti hanno lavorato, tra cui Gabriella Muzzeddu, Roberta Pusceddu, Erika Gallus, Monica Usai, Ignazia Pittau, Mariano Porta, Antonello Melis, Franco Zara, Antonio Pitzalis, Simone Onnis, Salvatore Murgia, Mimo Palmas, Alessio Sanna, Diassy Nfamara e Nicola Atzeni, che fanno parte del gruppo attuale. Ma nel tempo tanti altri hanno dato una mano, magari unendosi a noi anche solo una volta o donandoci attrezzi come rastrelli, scope e palette».

La comunità ha mostrato gratitudine nei confronti dei volontari non facendo mancare un caffè, una fetta di torta, in qualche caso organizzando su cumbidu a sorpresa con pizza, focaccia, dolci e bevande: «Ci siamo divertiti tantissimo, le persone ci hanno accolto con gentilezza ringraziandoci per il lavoro svolto».

L’etica

Come in tutte le storie, però, non sono mancate le polemiche. E alla classica domanda “Ma chi ve lo fa fare?” Anna Casula, a nome di tutto il gruppo, risponde: «È una questione di etica e senso civico. C’era bisogno del nostro aiuto e, rispetto alle difficoltà di quest’ultimo anno, raccogliere i rifiuti è veramente poca cosa. Non possiamo pulire il mondo, ma il nostro paese sì».

