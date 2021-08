I volontari alzano bandiera bianca 

La Croce Verde la Mimosa convenzionata con il 118 potrebbe perdere questo importante servizio. Il rischio è altissimo perché l’associazione di volontariato conta all’attivo solo cinque operatori. Il personale è insufficiente e per coprire i turni servirebbero almeno altri dieci militi. Susanna Salis, ha 52 anni, venti dei quali passati nel sociale. Da dodici anni presiede La Mimosa, oggi le speranze che l’associazione sopravviva sono ridotte ai minimi termini. «Sono costretta a sospendere il servizio di 118», ha raccontato Salis, la voce rotta dall’emozione. «Invierò una lettera all’Areus, non possiamo più andare avanti perché per ogni intervento è necessaria una équipe di tre operatori che noi non riusciamo più a garantire». I turni mensili sono difficili da coprire e la preoccupazione diventa tanta.

L’esperienza

Susanna Salis, che gestisce anche un bar pizzeria a Jerzu, conosce nel profondo il significato di dedicarsi agli altri anche nei giorni festivi. A Ferragosto ha indossato la divisa arancione. E fa un appello. «Vorrei trovare ragazzi e ragazze che vogliano fare volontariato e che siano disposti anche ad affrontare la formazione – spiega – alla quale penseremo noi». Senza il servizio di 118 la Croce Verde La Mimosa porterebbe avanti solo un’attività di trasporto di pazienti in dimissione dall’ospedale o che vi si devono recare per una visita. Ma questo non è un dato certo, senza volontari l’associazione rischia di chiudere i battenti del tutto.

Il sindaco

Carlo Lai, 46 anni, ha immediatamente contattato Salis. «La presidente e i volontari sanno che il Comune di Jerzu non farebbe mai mancare il suo supporto, anche economico e logistico, ma la soluzione, mi è parso di capire, è una ed una soltanto: la disponibilità di donne e uomini ad offrire una piccola parte del loro tempo libero», ha detto Lai. «Abbiamo quindi convenuto che, in perfetta sinergia, favoriremo entro i primissimi giorni di settembre un incontro aperto a tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà affinché la Croce Verde La Mimosa possa continuare la sua straordinaria opera che da sempre la caratterizza per generosità e sensibilità sociale».

