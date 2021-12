I vigili urbani tornano in armi 

Ma quella della polizia locale armata non è l’unica novità che col nuovo anno potrebbe arrivare in città. Infatti le pattuglie saranno presto dotate di una telecamere intelligente, simile a quelle installate sulle auto di altre forze di polizia. Si tratta di un grande fratello elettronico, capace di leggere in tempo reale tutte le targhe che passano davanti al suo obiettivo e confrontarle in tempo reale con la banca dati del Ministero dei Trasporti per accertare se la revisione o l'assicurazione del veicolo è scaduta. Uno strumento tecnologico capace di aumentare la tutela degli utenti della strada.

Quelle degli agenti nuoresi sono chiuse da tempo nell’armeria del comando, da dove presto potrebbero essere tolte. A confermarlo il comandante, Gioni Biagioni. «Si tratta di una dotazione prevista dalle disposizione di legge – afferma Biagioni –, abbiamo iniziato il percorso necessario». Quindi gli agenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ritorneranno ad avere l'arma. Per ora le lezioni hanno riguardato il porto e la postura di sparo in sicurezza. Più avanti saranno fatte anche delle prove di tiro al poligono.

Durante il servizio di pattuglia in città le fondine della loro divisa, ormai da quasi quindici anni, sono vuote. Retaggio di una feroce polemica, vecchia di anni, tra sindacati e amministrazione sull’armeria e la preparazione degli agenti. Ma da alcune settimane gli agenti della Polizia locale di Nuoro hanno iniziato i corsi di formazione professionale per l’utilizzo dell’arma. Primo step per rientrare in possesso, durante il servizio, dell’arma di ordinanza anche ai vigili urbani di Nuoro. È la novità che fin dai primi mesi del 2022 riguarderà il corpo di polizia locale cittadino.

Durante il servizio di pattuglia in città le fondine della loro divisa, ormai da quasi quindici anni, sono vuote. Retaggio di una feroce polemica, vecchia di anni, tra sindacati e amministrazione sull’armeria e la preparazione degli agenti. Ma da alcune settimane gli agenti della Polizia locale di Nuoro hanno iniziato i corsi di formazione professionale per l’utilizzo dell’arma. Primo step per rientrare in possesso, durante il servizio, dell’arma di ordinanza anche ai vigili urbani di Nuoro. È la novità che fin dai primi mesi del 2022 riguarderà il corpo di polizia locale cittadino.

Le armi

Quelle degli agenti nuoresi sono chiuse da tempo nell’armeria del comando, da dove presto potrebbero essere tolte. A confermarlo il comandante, Gioni Biagioni. «Si tratta di una dotazione prevista dalle disposizione di legge – afferma Biagioni –, abbiamo iniziato il percorso necessario». Quindi gli agenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ritorneranno ad avere l'arma. Per ora le lezioni hanno riguardato il porto e la postura di sparo in sicurezza. Più avanti saranno fatte anche delle prove di tiro al poligono.

Targa system

Ma quella della polizia locale armata non è l’unica novità che col nuovo anno potrebbe arrivare in città. Infatti le pattuglie saranno presto dotate di una telecamere intelligente, simile a quelle installate sulle auto di altre forze di polizia. Si tratta di un grande fratello elettronico, capace di leggere in tempo reale tutte le targhe che passano davanti al suo obiettivo e confrontarle in tempo reale con la banca dati del Ministero dei Trasporti per accertare se la revisione o l'assicurazione del veicolo è scaduta. Uno strumento tecnologico capace di aumentare la tutela degli utenti della strada.

Arriva il carro attrezzi?

Nuoro, oltre a vantare il primato di unico capoluogo di provincia italiano in cui manca la ferrovia dello Stato, forse è anche l’unico che non ha un servizio di rimozione forzata in città. Più volte annunciato, l’ultima anche dalla prima Giunta guidata da Andrea Soddu, non è mai entrato in servizio perché considerato impopolare.

Il nuovo comando

Intanto l’amministrazione, dopo le lettere di sfratto alla polizia locale per morosità, ha trovato un accordo e prolungato per i primi sei mesi del nuovo anno la permanenza in affitto nei locali di via La Marmora. Costo 25 mila euro, in attesa dei lavori di ristrutturazione dei locali Gruches a Mughina, dove era ospitata la scuola Civica di musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata