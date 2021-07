I vigili urbani non bastano, servizi dimezzati 

Polizia locale in via d’estinzione a Quartucciu: poche le divise in servizio nella cittadina che conta circa 13 mila residenti. Agenti sempre in affanno nel controllo e nella difesa del territorio. Su otto regolarmente affidati al Comune, nove con il comandante, oggi a essere operativi sono solo tre vigili, divisi su due turni, che spesso non riescono a coprire tutte le chiamate che arrivano nei loro uffici.

La minoranza

«L’organico attualmente operativo non è adeguato – attaccano Michela Vacca e Damiano Paolucci, consiglieri di minoranza –. Otto agenti sono pochi per un territorio vasto come quello di Quartucciu, figuriamoci ora che sono solo in tre: come possono garantire un servizio a 360 gradi e rispondere a tutte le esigenze dei cittadini? Perché non si fanno assunzioni che garantiscano la copertura di tutta la città fino alle borgate? Durante il lockdown c’era la possibilità di assumere altro personale, hanno scelto altre categorie e i vigili erano già pochi allora».

In affanno

Personale sotto organico dunque, anche perché il lavoro e l’impegno degli agenti negli anni è aumentato e a Quartucciu non è presente neanche una caserma dei Carabinieri. Crescono le responsabilità e i residenti, ma l’organico è lo stesso dagli anni Novanta, anzi ora è decisamente ridotto ed è costretto a coprire le dodici ore di turno quotidiane per poco più di tredici mila abitanti, compresa la borgata di Sant’Isidoro, la zona agricola di Pezzu Mannu e i punti nevralgici della zona vicina al centro commerciale Le Vele e Is Pontis Paris.

Il comandante

«Il personale si è ridotto notevolmente - spiega il comandante dei vigili Nanni Nateri –, c’è chi per motivi di salute non può più svolgere la sua mansione, chi invece ha vinto il concorso e si è trasferito in un altro ente, due sono in congedo parentale per due anni e un altro agente è assente dal lavoro per gravi motivi di salute. Chi comunque è operativo va ben oltre il suo lavoro d’ufficio, io ai miei uomini non posso rimproverare nulla fanno davvero tanto».

Servizio impossibile

I numeri, tre agenti divisi tra mattina e sera, infatti, non garantiscono la copertura dei turni con regolarità e il controllo del territorio, creando spesso anche il malcontento tra i cittadini che accusano i vigili di non circolare abbastanza, di non rispondere al telefono e di non intervenire tempestivamente quando vengono chiamati. Una situazione ormai diventata insostenibile davanti a una struttura impoverita, che opera nelle sole ore diurne, precludendo così le condizioni lavorative degli agenti.

L’appello

«Non c’è stato alcun aumento dell’organico, nessuna assunzione, l’unico avviso pubblicato riguarda la sostituzione del personale già operativo e per una sola unità - aggiungono Vacca e Paolucci -. Da qualunque prospettiva la si guardi ci sono sempre solo tre agenti e questa è una scelta puramente politica, che dipende soprattutto dalla mancanza di programmazione dell’attuale amministrazione. Inoltre c’è da aggiungere che fare il vigile urbano a Quartucciu è meno conveniente rispetto ad altri cen.tri perché negli anni passati sono state bloccate le indennità di turnazione».

Una situazione che che costringe il comandante a fare delle scelte sugli interventi da attivare ogni giorno. «Se sto facendo un servizio di autovelox nella zona industriale e ci chiamano perché c’è un passo carraio ostruito che impedisce a un cittadino di andare al lavoro, è chiaro che diamo priorità alla chiamata e siamo costretti a interrompere l’altro servizio», conclude Nateri.

