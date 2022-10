I vigilantes contro le discariche 

La missione principale sarà quella di andare in giro per la città - con tanto di distintivo - a stanare gli incivili che alimentano le discariche nel territorio quartese, dal centro sino alle località dell’agro. «L’ispettore volontario si occuperà di tutela in materia ambientale con finalità di prevenzione e sensibilizzazione, oltre a dare un valido supporto nell’attività di vigilanza, verifica e controllo del territorio comunale», ha spiegato in Consiglio comunale il presidente della commissione Ambiente Cenzo Naitana. Commissione che in questi mesi ha lavorato per definire la bozza di regolamento, sei pagine e dodici articoli, poi approvata da tutta l’assemblea civica di via Porcu.

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti passa anche dai vigilantes ambientali, ispettori volontari che a breve si occuperanno di monitorare strade e piazze, e - se necessario - segnalare in tempo reale alla Polizia locale situazioni di degrado da sanzionare. Dopo il sì di alcuni mesi fa, ora c’è il via libera all’unanimità del Consiglio comunale al regolamento che definisce compiti, doveri e attività da svolgere, in attesa della manifestazione d’interesse che sarà definita nelle prossime settimane per reclutare la squadra di vigilantes.

Cosa faranno

«Fra i compiti dei vigilantes ci sarà anche quello di segnalare situazioni di degrado ambientale», ha sottolineato Naitana, «per questo dovranno lavorare in stretta collaborazione con la Polizia locale e il settore Ambiente. L’auspicio dell’amministrazione è riuscire a sensibilizzare i quartesi, e contrastare quei cittadini irrispettosi che arrecano un danno all’ambiente e alla città», ha aggiunto l’esponente del Movimento civico.

Via libera bipartisan

Una novità accolta con favore anche dai gruppi di minoranza che hanno votato a favore. «Stavolta si è lavorato con una visione comune», ha detto Francesco Caredda, vice presidente della commissione Ambiente. Tutti d’accordo anche sul fatto che «gli ispettori ambientali non saranno degli sceriffi», ha ribadito Caredda, «ma dei divulgatori di senso civico che svolgeranno un’attività di informazione e prevenzione. Il compito delle sanzioni lo lasciamo alla Polizia locale e agli altri organi competenti».

Le candidature

Ora spetterà agli uffici del settore Ambiente definire la manifestazione d’interesse per raccogliere le adesioni degli aspiranti ispettori, con l’auspicio che a presentare le domande siano in tanti. Poi si dovrà definire la possibilità di costituire un’associazione - così come avviene in altri Comuni anche dell’Isola - e decidere la sede. Attività di prevenzione che andrà di pari passo con il controllo tramite fototrappole già in funzione da alcuni mesi. Tre micro telecamere - monitorate dalla Polizia locale - che hanno già consentito di incastrare e multare alcuni incivili, beccati mentre abbandonavano i rifiuti in diverse zone della città: da Pirastu a Sa Serrixedda, sino a via Fiume e alcune località del litorale.

