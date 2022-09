I video del trapper al setaccio 

Indagine sulla vita di un trapper romano, è questo ormai il lavoro dei Carabinieri che si occupano di Elia Di Genova. Il cantante, 26 anni, è in carcere con l’accusa di avere accoltellato Fabio Piu, fatti avvenuti alla vigilia di Ferragosto a Marinella. La Procura ha acquisito post e filmati estrapolati dai social e attribuiti al trapper. Una lunga sequenza di episodi documentati dallo stesso Di Genova utilizzando lo smartphone. Il personale dell’Arma, su richiesta della famiglia di Fabio Piu (sassarese di 35 anni), ha trovato e acquisito i video che circolano da tempo in rete. Stando alla tesi della Procura di Tempio e dell’avvocato di parte civile, il penalista Jacopo Merlini, il materiale acquisito è utile per delineare la personalità aggressiva di Di Genova (in arte elia17baby). I Carabinieri stanno esaminando i file che sono stati, peraltro, già oggetto di polemiche e accertamenti delle forze dell’ordine. Si parla di aggressioni e di armi mostrate sul web. Per la difesa si tratta di simulazioni, niente di più che messinscena. Ma alla Procura di Tempio quel materiale interessa molto.

Il coltello nelle foto

Tra i fotogrammi che hanno colpito gli investigatori ce ne è uno, dove compaiono dei coltelli. Stando a una verifica della parte civile, si tratta di oggetti uguali al coltello ritrovato dai Carabinieri a Marinella, qualche giorno dopo l’accoltellamento. Saranno i Carabinieri del Ris a stabilire se si tratta della stessa arma da taglio. Per la Procura si tratta di un particolare decisivo. Di Genova, difeso dagli avvocati Pietro e Gian Maria Nicotera, nega di avere accoltellato Piu e nega di essersi sbarazzato del coltello dopo il ferimento del sassarese. Quindi, se il personale del Ris dovesse trovare le impronte digitali di Di Genova sull’arma e dimostrare che il coltello è lo stesso che compare sui video acquisiti, sarebbe fondamentale per l’inchiesta.

Le condizioni di Piu

La Procura attende di conoscere le conseguenze del tentato omicidio per la vittima. Piu si trova in una clinica cagliaritana. I medici non sono ancora in grado di stabilire in modo definitivo i danni subiti. Ma un dato è stato accertato, la coltellata alla spalla è stata profonda e la lama ha raggiunto il midollo spinale, passando tra due vertebre. Tutti elementi che al momento sono al vaglio di pm e legale di parte civile.