I ventiquattro gatti di Cecilia 

Non è stato un caso isolato: è capitato altre volte di trovare una cucciolata abbandonata in quella parte del paese che è ormai campagna. «È una zona defilata, è facile non essere visti», spiega Cecilia: «Purtroppo non tutti riescono a mantenere i gattini dopo che sono nati, e tanti sanno che io me ne prendo cura».

Arrivano verso sera alla ricerca di cibo e chiamano Cecilia con un miagolio delicato sistemandosi sul muro di cinta della sua casa. Cecilia Orgiu, ha 47 anni ed è di Isili: si definisce una gattara. Da anni si occupa di una colonia di gatti che circolano attorno alla sua abitazione a ridosso della campagna. Tutto è cominciato un po' per caso un po' per passione. «Mi sono sempre presa cura degli animali», racconta: «Fin da bambina mi occupavo di gatti e cani randagi. Amo gli animali». Così la sera il suo giardino diventa il ritrovo di tanti felini che attendono di poter mangiare e lei non manca all'appuntamento. Crocchette e pasti umidi vengono serviti nelle ciotole sistemate sopra il muro di cinta.

Arrivano verso sera alla ricerca di cibo e chiamano Cecilia con un miagolio delicato sistemandosi sul muro di cinta della sua casa. Cecilia Orgiu, ha 47 anni ed è di Isili: si definisce una gattara. Da anni si occupa di una colonia di gatti che circolano attorno alla sua abitazione a ridosso della campagna. Tutto è cominciato un po' per caso un po' per passione. «Mi sono sempre presa cura degli animali», racconta: «Fin da bambina mi occupavo di gatti e cani randagi. Amo gli animali». Così la sera il suo giardino diventa il ritrovo di tanti felini che attendono di poter mangiare e lei non manca all'appuntamento. Crocchette e pasti umidi vengono serviti nelle ciotole sistemate sopra il muro di cinta.

Cucciolate

Oggi la sua piccola colonia conta venti gatti oltre ai quattro di sua proprietà. Si tratta di animali che Cecilia ha spesso soccorso perché randagi o perché abbandonati vicino alla sua casa. Proprio come è successo un mese fa quando davanti al cancello ha trovato una busta di plastica con dentro due micini appena nati. «Per un po' ho cercato di alimentarli con la siringa, poi li ho dati a mia sorella che aveva una gatta che aveva appena partorito e adesso sono riuscita a trovare loro un padrone».

Non è stato un caso isolato: è capitato altre volte di trovare una cucciolata abbandonata in quella parte del paese che è ormai campagna. «È una zona defilata, è facile non essere visti», spiega Cecilia: «Purtroppo non tutti riescono a mantenere i gattini dopo che sono nati, e tanti sanno che io me ne prendo cura».

L’appello

In questa sua passione Cecilia è supportata dai due figli e dal marito Luca, si è spesso rivolta ai veterinari chiedendo aiuto almeno per provvedere a una sterilizzazione. «Mi è stato risposto che è tutto bloccato: non ci sono finanziamenti per dare il via ad una campagna di questo tipo. Io non ho problemi ad accudire i gatti eppure un aiuto servirebbe». La sua passione ha sicuramente un costo che Cecilia non hai quantificato ma considerando i prezzi di crocchette e scatolette potrebbe essere di tre o anche quattro euro al giorno.

«Quando la sera si avvicinano per mangiare – aggiunge – stanno sul muro in attesa che io arrivi: non scappano ma non si fanno toccare». Cecilia li conosce uno ad uno e prima di dare loro il cibo li conta per capire se ci sono tutti. Capita che da un giorno all'altro qualcuno sparisca e non ritorni più, tra loro tante femmine che portano con loro i cuccioli. Nessuna idea di abbandonarli per Cecilia la gattara, benché cosciente che l'unica soluzione sarebbe la sterilizzazione. Intanto anche per stasera le ciotole sono sui muri, le buste di crocchette piene e i suoi amici felini la chiameranno con il loro miagolio come ogni giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata