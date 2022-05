I veleni del tribunale di Tempio 

La storia dell’asta di villa Ragnedda e i “veleni” nel palazzo di Giustizia di Tempio, tutto raccontato dal punto di vista di Gemma Cucca, presidente della Corte d’Appello di Cagliari e per una decina di anni, capo del Tribunale della Gallura. E proprio in quest’ultima veste, Gemma Cucca è stata sentita ieri da giudici di Roma. La magistrata ha escluso anomalie e pasticci nella vendita dell’immobile acquistato da alcuni suoi colleghi. «Procedura corretta, sin dall’inizio. Questo ho verificato»: ha detto la giudice, oggi ai vertici della magistratura sarda. Il processo è quello per la presunta turbativa (gennaio 2016) della vendita giudiziaria della villa di Baia Sardinia appartenuta all’imprenditore Sebastiano Ragnedda.

I veleni

Gemma Cucca non solo ha parlato dell’asta, ma anche anche descritto, rispondendo alle domande dei difensori, il clima di fortissima tensione che per anni si è vissuto nel palazzo di Giustizia tempiese. Sotto accusa per la turbativa (ossia per la vendita della villa con un forte “sconto” sul valore reale) c’è il giudice Alessandro Di Giacomo (ancora sospeso dalle funzioni), la collega Elisabetta Carta, due avvocati, Tomasina Amadori e Giuliano Frau, e l’ingegnere olbiese, Ermanno Giua. Le difese sostengono che l’indagine sull’asta è figlia anche di un clima di contrapposizione tra Tribunale e Procura di Tempio, risultato di una stagione caratterizzata dalla revoca di di numerosi provvedimenti cautelari da parte dei giudici. Gemma Cucca sul punto ha smorzato i toni: «C’era un clima particolare, ma è anche normale quando si decide sulla misure cautelari. Io dicevo a tutti di andare avanti, perché operando correttamente non avremmo avuto problemi. In quel periodo si parlava con insistenza della presenza di microspie in Tribunale». Circostanza, ha spiegato la magistrata, che non trovò mai conferme. Di sicuro lavorare nel palazzo di Giustizia di Tempio era difficile. Gli attriti erano, evidentemente, con il procuratore di allora, Domenico Fiordalisi.

Il perito

Ieri è stato sentito anche il consulente che per primo valutò il valore di Villa Ragnedda, segnalando la presunta turbativa. Il commercialista Fernando Caldiero ha confermato la sua stima. Ma rispondendo alle domande dei difensori (Antonello Desini, Fabio Varone e Giovanni Azzena) ha detto di non avere misurato le superfici dell’immobile e di non essere un professionista specializzato in questo tipo di consulenze. Si riprende il 9 settembre con l’esame degli imputati.