«I vaccini? Facciamoli nel nostro paese» 

All’appello hanno risposto quattro medici di famiglia e tantissimi volontari. Mancano solo i vaccini e la risposta dell’Ats per consentire a Samassi di avere un hub comunale per somministrare i farmaci anti Covid ai cittadini. Il centro del Medio Campidano si propone come nuovo modello per smuovere una campagna vaccinale che nell’Isola procede a rilento.

La richiesta

«Abbiamo presentato richiesta – spiega il sindaco del paese Enrico Pusceddu – al Commissario straordinario dell’Ats per ottenere l’attivazione di un punto vaccinale anticovid nel nostro comune».Il sindaco in passato ha denunciato a più riprese l’Ats, in particolare le modalità di comunicazione del numero di contagi riscontrati nel proprio Comune. Il primo cittadino aveva detto che gli amministratori dei piccoli centri era stati lasciati soli nell’affrontare l’emergenza.

Vaccini nei paesi

La soluzione per accelerare i tempi potrebbe essere quella di far intervenire nell’organizzazione del piano gli stessi sindaci, un po’ come è avvenuto negli screening di massa svolti nelle varie province.«L’obiettivo è quello di gestire direttamente le procedure, velocizzare la somministrazione dei vaccini a Samassi dando priorità alle fasce fragili della popolazione e successivamente alle altre, così come previsto nel calendario nazionale – sottolinea Enrico Pusceddu –. Abbiamo dalla nostra la grande disponibilità di quattro medici di medicina generale di Samassi, l’importante apporto dei volontari dell’associazione Acra San Geminiano e numerose altre persone. Sono disponibili a lavorare per fare la campagna di vaccinazione qui in paese. Aspettano la risposta per l’attivazione del centro vaccinale». Intanto in paese, dopo i contagi record della terza ondata, la situazione sembra essere sotto controllo: attualmente undici soggetti postivi al Covid sono in isolamento, mentre solo cinque persone sono ancora in quarantena fiduciaria.

Le prenotazioni

«In attesa di definire tempi e modalità delle somministrazioni nel futuro punto vaccinale comunale –conclude infatti il sindaco Pusceddu - si invitano tutti i cittadini che hanno già attivato autonomamente le prenotazioni attraverso le piattaforme regionali o che volessero avviarle nei prossimi giorni a seguire le procedure già in vigore e disposte secondo le modalità previste e gestite direttamente da Ats e dalle aziende sanitarie dei territori di competenza. Appena il punto vaccinale comunale sarà pronto ad entrare in servizio verrà data ampia e diffusa informazione alla popolazione. Speriamo di poter offrire questo importante servizio al piu presto».

