I turisti promuovono il museo minerario 

Un viaggio affascinante nel passato di Villasalto, attraverso la storia delle sue miniere. Visitare il museo minerario dell'archeologia industriale di Su Suergiu è una esperienza unica. Vecchi impianti e grandi sale espositive dove arredi e attrezzature raccontano del momento in cui l’attività della miniera per l’estrazione dell’antimonio era la più importante della nazione. Dismessa nel 1987 oggi è diventata un luogo della memoria e in tanti hanno scelto anche quest’estate di visitare il sito. La lunghissima stagione estiva si è chiusa con un bilancio positivo. Il museo ha infatti ospitato più di cinquecentosettanta visitatori.

Il risultato

Che quest’anno si sia tornati ai numeri pre-pandemia lo conferma Simona Axana, una delle guide. «Se consideriamo i mille visitatori complessivi del 2019 e li paragoniamo ai visitatori di questa estate possiamo affermare di aver già raggiunto un ottimo risultato». L’identikit del visitatore è presto fatta. «Principalmente sono famiglie ma spesso scelgono di visitare il nostro museo appassionati di storia mineraria, professori universitari, ricercatori e studenti – spiega Axana - I turisti stranieri generalmente ci raggiungono durante le giornate piovose d’estate quando non è possibile restare in spiaggia».

I progetti

«Durante il periodo invernale organizziamo laboratori per bambini e ne approfittiamo per ampliare le esposizioni e realizzare degli approfondimenti attraverso i racconti e le collaborazioni con gli ex minatori». Al museo arrivano anche gli studenti per i progetti di alternanza scuola lavoro. Ci si prepara per i prossimi appuntamenti. «In occasione della decima edizione della settimana del Pianeta Terra stiamo organizzando un laboratorio per bambini e per i ragazzi che proseguirà con la visita guidata al sito di Su Suergiu e al museo minerario dell’archeologia industriale». Non mancano le iniziative come il progetto Donatori di Memoria che prevede la donazione o il prestito da parte di privati di oggetti dal valore storico. «Durante l’anno in corso è stato possibile acquisire oltre cento pezzi di materiale storico, destinati ad ampliare le sale espositive. La scelta di reperire nuovi materiali dell’attività mineraria ma soprattutto la volontà di accogliere ed esporre pezzi storici tipici della tradizione locale ci permette di arricchire le collezioni ma, più di ogni altra cosa, ci consente di potenziare l’offerta museale per custodire il passato e tramandarlo alle generazioni future e coinvolgere diverse tipologie di visitatori».