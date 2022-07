I turisti corrono sui monopattini 

In due mesi poco più di 4mila iscritti e oltre 16mila corse dentro e fuori i confini della città. Tanti turisti, ma anche molti quartesi, la maggior parte trentenni che utilizzano il monopattino per andare al lavoro, al mare e nel tempo libero.

È il primo bilancio del servizio di noleggio, partito in via sperimentale a fine aprile e ora in corso di definizione. A partire dalle aree di sosta che andranno decise dal Comune con le tre ditte che hanno in gestione il noleggio dei monopattini in città -Bit Mobility, Bird e Dott - e finalmente tracciate per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio ovunque. «Ci stiamo lavorando», assicura l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «nel frattempo facciamo appello al senso civico dei cittadini e di tutti coloro che usano il monopattino per gli spostamenti nel nostro territorio».

Le statistiche

Il primo report del servizio sembra positivo. «I quartesi stanno apprezzando la novità», commenta l’assessora Manca. I numeri lo confermano: oltre 4mila utenti iscritti, contando le tre ditte presenti con 240 monopattini elettrici in tutto distribuiti nel territorio – con una media di poco più di 12 minuti per ogni corsa in monopattino. E l’età media degli utenti è di 28 anni.

«Non così bassa come si ipotizzava», sottolinea l’esponente della Giunta Milia, «quindi è presumibile che vengano utilizzati non solo per divertimento, ma anche per gli spostamenti quotidiani. E questo», dice, «andrebbe a rispondere a esigenze di mobilità a supporto del trasporto pubblico».