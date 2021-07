«I tre medici restano al lavoro» 

Il “salta fila” non supera il primo ostacolo. E così l’inchiesta che fece tanto rumore e che vede indagati medici e infermieri dell’Asl oristanese responsabili, secondo la Procura della Repubblica, di aver vaccinato nel poliambulatorio di via Michele Pira col Pfizer persone che non ne avevano diritto, in parte si sgonfia. L’inchiesta va avanti ma al primo passaggio il giudice per le indagini preliminari Silvia Palmas respinge la richiesta della Procura di sospendere dall’esercizio dei pubblici uffici ricoperti tre indagati con l’accusa di peculato e abuso in atti d’ufficio: Peppinetto Figus, 64 anni di Ales, direttore del Distretto socio sanitario di Oristano e responsabile del Poliambulatorio, Salvatorangelo Piredda, 53 anni di Oristano ma residente a Dualchi, entrambi difesi dall’avvocato Rossella Oppo, e Clielia Peddio, 64 anni anni di Oristano, difesa dall’avvocato Anna Laura Lutzu. Piredda e Peddio sono stati chiamati in causa anche con la richiesta della misura cautelare in quanto responsabili del Punto vaccinale di via Pira.

La decisione

Il gip Silvia Palmas respinge la richiesta con un’ordinanza che vale per i tre dipendenti dell’azienda sanitaria, Figus, Piredda e Peddio, per quanto riguarda la sospensione dal servizio ma che non può riflettersi sul seguito dell’inchiesta e quindi sugli altri indagati. Si tratta di medici e operatori sanitari che operano nel Poliambulatorio di via Michele Pira e che, sostiene l’accusa, avrebbero utilizzato le fiale del vaccino Pfizer destinate alla “vaccinazione del personale socio-sanitario Rsa e anziani over 80 previsto nel programma operativo di vaccinazione antiCovid per vaccinare persone che in quella fase non ne avevano diritto”. L’ordinanza riporta i nomi: Antonio Pisanu, Giovanni Battista Angioi, Bruno Carta, Rossella Meloni, Annamaria Perria, Marco Tuveri, Anna Paola Casu, Annunziata Deligia, Giovanna Sarai, Sara Patta, Mariagrazia Pireddu, Efisio Trincas, Mauro Piria. All’elenco dettagliato dei vaccinatori e dei vaccinati, la gip Palmas fa seguito con tre righe secche secche: «All’esito delle indagini non si ritiene che esistano i presupposti per accogliere la richiesta di applicazione delle misure cautelari avanzata dal pubblico ministero, dovendosi ritenere l’insussistenza dei reati ipotizzati». Cioè zero peculato per Figus, Piredda e Peddio, zero abusi che a cascata dovrebbe riguardare anche tutti gli altri indagati.

Le motivazioni

Il giudice spiega il perché della decisione. È vero che i vaccini sono stati illegittimamente inoculati ma le dichiarazioni rese dai beneficiari sono inutilizzabili perché assunte senza le garanzie previste dal codice. «Tutti erano consapevoli del ruolo e di non essere legittimati a ricevere la vaccinazione pertanto, nell’ottica accusatoria, avrebbero dovuto essere soggetti ad indagini per il concorso nei reati ipotizzati». Ancora: «Non sono emerse criticità e ritardi nelle gestione del piano vaccinale, riconducibile a una corretta distribuzione delle dosi. Ciò posto si ritiene che la condotta degli indagati non integri il reato di peculato. Appare evidente come i vaccini siano stati utilizzati dagli indagati, sebbene irregolarmente, all’interno delle specifiche funzioni e a vantaggio di soggetti che comunque rientravano tra quelli del Piano vaccinale e non siano stati sottratti alla loro destinazione». Casca anche l’abuso d’ufficio perché in mancanza allora delle liste dei soggetti da vaccinare, era stata lasciata ai sanitari responsabili dei centri la gestione. Di penale per il giudice c’é niente; le leggerezze e le vaccinazioni un po’ così col codice niente hanno a che vedere.