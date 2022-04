I traguardi di Nicolò, ragazzo autistico diversamente felice 

La storia di Nicolò nella sua normalità è speciale. Racconta di chi, non uguale agli altri, rappresenta un simbolo, un esempio che inverte la tendenza a rappresentare i ragazzi speciali sempre e solo come soggetti passivi. Invece no, la forza dei genitori, il supporto dell’Anmic, associazione che dal 1956 opera in prima linea per rappresentare e tutelare le persone con disabilità, e della Fondazione Domus de luna, riescono a ribaltare situazioni che sino a pochi anni fa si traducevano in “reclusioni” casalinghe. Invece no, Nicolò si è conquistato quello spazio che gli spetta di diritto, ma che qualche istituzione stenta ancora a riconoscergli. Ora ha coronato il suo sogno e lavora nel ristorante del Tennis club a Monte Urpinu, tempio di sport e buon cibo.

Il percorso

Nicolò Nappi ha 20 anni e due genitori “Carterpillar” che sono riusciti a perforare i muri di una società che tende a escludere chi non è funzionale al profitto. Per fortuna c’è ancora chi crede nel potenziale dei “diversi”, che non sono ingombranti, ma anzi sono un mezzo di arricchimento personale, un valore aggiunto.

Niccolò per mamma Simona è il più bello del mondo. «Mio figlio è un ragazzo delizioso, speciale. Gli hanno diagnosticato una forma di autismo ad alto funzionamento». Tradotto, Nicolò ha difficoltà nel linguaggio e nelle relazioni sociali con gli altri ma non ha alcuna disabilità intellettiva. «Tanto che l’anno scorso a giugno si è diplomato in clarinetto al liceo musicale Foiso Fois», dice la mamma che di cognome fa Pilia e nella vita di tutti insegna lettere nella scuola media Tuveri. Un percorso per niente facile, spianato solo dalla perseveranza e dal fondamentale sostegno dell’Anmic, che l’ha sempre seguito e ha contribuito a creare per lui nuove opportunità. «Nicolò ha mosso i primi passi nel mondo magico della musica grazie a un progetto partito dalla quarta elementare nella scuola Nanni Loy, in via Schiavazzi, a Sant’Elia».

Il futuro