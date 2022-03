I tifosi hanno fiducia 

I timori per un calendario complicato, la speranza di vedere il Cagliari salvo il prima possibile, gli uomini copertina per il finale di stagione: il popolo rossoblù approfitta della pausa campionato per fare il punto.

«Guardando la classifica, le squadre davanti a noi si sono allontanate, il Cagliari non dovrà fallire la gara di Udine. Mi aspetto punti in ogni partita, ma se poi aggiungiamo che Sassuolo e Verona non avranno probabilmente più nulla da dire, la salvezza potrebbe essere un percorso meno articolato di quel che sembra», spiega Carlo Fancello, portavoce dei Cagliari Fan Club, «Mazzarri ha lavorato bene, lo ha dimostrato con la rinascita nel girone di ritorno». Gli uomini su cui puntare? Non ha dubbi l’avvocato di 61 anni: «Spero che Joao Pedro non torni provato dalla mancata qualificazione ai Mondiali, forse lo farei rifiatare. Punterei su Pavoletti e Pereiro, e conto anche sul recupero di Rog». Dal direttivo dei club parla anche Rita Cuboni: «Ero una delle poche che prima di Natale era positiva su un possibile recupero, ho vacillato un pochino dopo lo Spezia», racconta la tifosa, 61 anni, «ma ripongo la mia speranza sulle forze giovani e sul recupero di un Joao stimolato dall’esordio in Nazionale».

Il Centro Coordinamento

A proposito di tifo in rosa, sul fronte Centro Coordinamento dei Cagliari Club interviene la vicepresidente Donatella Dessì: «Il mister ha dovuto lavorare su una squadra creata da altri: ha fatto un grande lavoro, partita dopo partita, si vede come sta costruendo e lavorando sui giocatori. La società ha fatto bene a dargli fiducia. Importante, inoltre, il gesto di prendere posizione nei riguardi di chi non ha onorato la maglia», sostiene la quarantacinquenne di Sarroch che è anche presidente di un Cagliari Club tutto al femminile, l’ASD Santa Vittoria Sarroch, con ben 60 iscritte, che peraltro prende il nome della sua società di calcio a 5 femminile. Una splendida realtà di tifo rossoblù nella costa sud-est: «Nonostante il momento difficile noi ci crediamo e saremo sempre al fianco della squadra».

Sardi d’oltre Tirreno