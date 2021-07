I tavolini all’aperto invadono la città «Rilancio possibile» 

Boom di sedie e tavolini all’aperto davanti a locali e artigiani alimentari di Selargius. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l’utilizzo del suolo pubblico - circa quaranta in tutto nelle ultime settimane - sono praticamente raddoppiate rispetto allo scorso anno, quando il nuovo scenario aperto dalla pandemia era ancora qualcosa da capire e metabolizzare.

Per tutte le attività, dai ristoranti sino ai commercianti alimentari artigianali, il sostegno è lo stesso: possibilità di ampliare gli spazi concessi e tassa azzerata sino a fine anno. «Ripartiamo dagli spazi della nostra città che poco per volta riprendono vita», commenta l’assessora alle Attività produttive Roberta Relli, «con la speranza che le realtà locali possano tornare presto alla normalità. L’amministrazione è al loro fianco».

La mappa

La mappa degli spazi all’aperto allestiti fuori dai locali e dalle attività commerciali parte da via Gallus, con sedie e tavolini che da giorni regnano lungo i marciapiedi, compreso il tratto davanti al parco di Si ‘e Boi, all’angolo con via Vittorio Veneto. Stesso scenario in via San Martino, una delle strade dove si concentrano la maggior parte delle attività selargine, ma anche in via Istria, in via Trieste e in via Manin. Riconfermato anche l’allestimento del bar cittadino “Caffè Antico” nella piazza Maria Vergine Assunta, davanti all’omonima parrocchia, nel tratto di competenza comunale.

Suolo gratis

Un boom rispetto allo scorso anno. «Un risultato importante per la nostra comunità e per noi amministratori, che conferma come la decisione di estendere la gratuità del suolo pubblico anche ad alcune categorie escluse dalle misure governative abbia dato i risultati sperati», sottolinea l’assessora Relli. «Già dall'anno scorso si è stabilito di mettere a disposizione delle attività economiche strade, piazze e aree verdi, con la possibilità di ampliare sino al 50 per cento lo spazio già concesso: una misura che come amministrazione abbiamo ritenuto doverosa e finalizzata a rilanciare la nostra economia, cercando in tal modo di tendere una mano ai tanti lavoratori duramente colpiti dalle continue chiusure causate dalla pandemia».

Gli operatori

Selargius riparte quindi dagli spazi all’aperto. «Un’opportunità importante dopo un lungo periodo difficile», racconta Massimo Aresu, titolare di Ego, caffetteria di via Gallus che da settimane accoglie i suoi clienti nello spazio ricavato nel marciapiede davanti al parco Si ‘e Boi, allestito proprio a due passi dal bar. Una distesa verde incastonata fra le fioriere, con sedie e tavolini fronte strada. «La pandemia ci ha creato non pochi problemi, fra chiusure e limitazioni con possibilità di lavorare per mesi solo con l’asporto, ma nonostante tutto abbiamo cercando di andare avanti fortunatamente senza dover ricorrere alla cassa integrazione e tantomeno licenziare nessuno. La speranza è che ora si vada verso una via d’uscita e si possa recuperare parte degli incassi persi». Nel frattempo si punta tutto sulle consumazioni negli spazi all’aperto. «Un’iniziativa che abbiamo voluto cogliere per poter continuare a lavorare in sicurezza nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso, e che con il tempo contiamo possa dare buoni risultati dopo mesi davvero complicati», commenta Luigino Serra, uno dei titolari dell’Antica vineria di via Istria. «Grazie anche all’amministrazione comunale che devo dire ci è venuta incontro sia dal punto di vista burocratico, con pratiche più snelle e veloci, che economico».

