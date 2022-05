I tavolini agitano la maggioranza 

I titolari di bar e ristoranti premono per una deroga sulle concessioni dei suoli pubblici “Covid”, per avere quindi più spazio per tavolini, pedane e ombrelloni. Ma considerato che le agevolazioni connesse all’emergenza sanitaria sono finite, il Comune di Alghero ha rilanciato con un’offerta che accontenterà solo in parte gli operatori turistici: l’incremento del 50 per cento della massima superficie già autorizzata, fino al 3 ottobre.

Le critiche

«Una proposta-pasticcio – commenta Pietro Sartore consigliere comunale del gruppo “Per Alghero - una via di mezzo che scontenta tutti. È un progetto senza visione – incalza il rappresentante di opposizione – e comunque occorrerebbe che venissero ascoltate tutte le parti in causa». Christian Mulas, dell’Udc insiste invece per un 100 per cento. «Dove si può io opto per il raddoppio dei tavolini, – conferma – ad eccezione del centro storico, che è già inflazionato. Lasciando fuori slarghi e piazze, a mio parere, – prosegue Mulas – i gestori dovrebbero avere l’opportunità di ampliare le loro concessioni, almeno fino al 31 agosto. Ma l’assessorato allo Sviluppo Economico – precisa – dovrebbe controllare i gestori per intervenire tempestivamente in caso di irregolarità». Alcune attività, infatti, avrebbero mantenuto il cosiddetto “suolo Covid” anche alla scadenza della concessione, avvenuta a dicembre scorso. Forse speravano in una proroga, ma i piani dell’Amministrazione sarebbero diversi.

Salta la seduta

Presto, dunque, gli abusivi saranno chiamati a eliminare sedie e tavolini in eccesso. Altri, invece, attendono di sapere quante postazioni potranno allestire all’aperto, anche per fare i conti con il personale da assumere alla vigilia della stagione. In ogni caso occorrerà una deroga al Piano del Commercio e quindi la pratica dovrà passare necessariamente per l’aula del Consiglio comunale. L’altro ieri l’argomento era all’ordine del giorno, ma la seduta è saltata per la mancanza del numero legale. «La solita guerriglia per la ripartizione degli incarichi e i contrasti sulla delibera pasticciata per la deroga sul suolo pubblico, – riferiscono dal centrosinistra - hanno così impedito che la seduta si potesse tenere e che gli argomenti posti all’ordine del giorno potessero essere discussi. Ancora una volta dunque la città e le emergenze da risolvere possono attendere».