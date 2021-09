«I talebani stanno seminando il terrore» 

INVIATO

Villasor Due mesi trascorsi a Roma per ottenere il passaporto e la cittadinanza italiana sono volati via invano. L’inter burocratico avviato da Sherbaz Rezai, 43 anni, è stato bloccato per un fatto mica da poco: in questi giorni dal suo paese, l’Afghanistan, sono andati via gli statunitensi e i loro alleati Nato, italiani compresi, che garantivano una sorta di tregua, se non proprio la pace. Ora sono tornati al potere i talebani. Ieri, al suo ritorno in Sardegna, Sherbaz ha viaggiato in nave insieme ai connazionali fuggiti da Kabul e dintorni grazie al ponte umanitario della Nato. «Mi hanno detto che i talebani in questi giorni vanno di casa in casa per reclutare i ventenni nella polizia e nell’esercito e in caso di rifiuto, bum bum, li ammazzano. Sono vietati musica e balli, le donne non possono uscire di casa da sole, né lavorare. Gli uomini devono avere barba lunga e capelli curati in modo da poter indossare il turbante. Siamo tornati indietro di vent’anni. E io ho di nuovo paura, stavolta per mia moglie e i nostri quattro figli, nascosti da un amico a Kabul».

La Farnesina

Sharbaz ieri si è rivolto al Ministero degli Esteri italiano per chiedere aiuto e il riconoscimento dello status di rifugiati politici per i suoi familiari. Al telefono il funzionario della Farnesina ha usato parole di circostanza: «Dobbiamo capire cosa deciderà il Governo italiano, abbiamo ricevuto migliaia di richieste come la sua, signor Sherbaz. Ma ne terremo conto, glielo assicuro».

A Villasor

Per niente tranquillizzato, Sherbaz ha fatto ritorno a Villasor, dove ad attenderlo c’erano i titolari dell'azienda agricola dove il 43enne afgano ha lavorato come bracciante e pastore negli ultimi cinque anni. Efisio Raccis l’ha accolto con un sorriso: «Ti aspettavamo».

Sherbaz da sempre coltiva il sogno di riunire la sua famiglia in Sardegna: «Sono scappato nel 2007 su consiglio di mia moglie: dovevo salvarmi la vita, all’improvviso mi ero trovato nei guai. Vivevo nel villaggio di Arghandi Bala, non lontano da Kabul avevo casa, moglie, all’epoca due figli e anche un piccolo orto. Lavoravo come autista, stavamo bene. Un giorno salgono sulla mia auto tre talebani: mi avevano detto di portarli in un posto vicino alla città, poi sotto la minaccia di una pistola volevano che li accompagnassi nelle montagne attorno a Kabul, zona di estremisti. Ho cercato di disarmare quei giovani, mi hanno sparato in faccia. Sono stato due mesi in coma, ho denti, mascella e lingua ricostruita. Ho attraversato Iran, Grecia e Balcani in camion, a piedi, viaggiando giorno e notte prima di arrivare in Italia». E non è più tornato a Kabul: ogni due anni incontrava i suoi cari prudentemente in Pakistan.

La situazione

Quel viaggio l’ha pagato caro. «Undicimila dollari». Adesso ha provato a fare lo stesso per moglie e figli: «Ma nelle frontiere con l’Iran da una parte e con il Pakistan dall’altra ci sono 20 mila afghani che spingono per uscire dal paese. Peccato che i talebani abbiano chiuso le frontiere».

Sherbaz non accusa nessuno: «La scelta degli americani? Come i russi e i pakistani tanti anni prima erano interessati al petrolio, al gas e all’oro e ai diamanti afghani. Eravamo un popolo ricco, ora siamo alla fame. I talebani? Sono estremisti, i signori del terrore», prosegue con un italiano sicuro ma difficile da capire per i problemi di pronuncia causati dai proiettili ricevuti in pieno volto. «Per adesso hanno gli occhi del mondo addosso e più di tanto non possono fare. Vedrete cosa succederà tra qualche mese. E io tremo per mia moglie e i miei figli. Che ne sarà di loro? Prima spedivo a casa 250 euro al mese, adesso i conti li controllano i talebani e i negozi sono chiusi, i miei cari patiscono la fame. Siamo un paese in guerra. E se i miei ragazzi per debolezza accettassero di sposare la causa dei talebani? Potrebbero far loro il lavaggio del cervello. No, no, devo portarli in Sardegna».

