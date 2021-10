«I soldi dell’Europa per salvare la sanità dell’Isola» 

«Se non avessimo avuto il vaccino oggi avremmo un’infinità di morti e una situazione devastante - ha esordito ieri sera a Nuoro il leader di Italia Viva Matteo Renzi davanti a una sala gremita che lo ha acclamato come una star - Così, trovo giusto il metodo del governo austriaco: qualora dovessero esserci dei nuovi lockdown, li farei ricadere solo sui non vaccinati. D’altronde credo che aumenteranno di nuovo i casi di positività al Covid pure in Italia. Comunque, io sarei per l’obbligatorietà del vaccino: ho paura che senza la terza dose, i farmaci monoclonali e un investimento in sanità, non si vada da nessuna parte. Intanto, per la sanità sarda e nuorese ricordo che servono i soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità)».

Fiume in piena

Una chiacchierata promozionale, con un libro appena arrivato in libreria (“Controcorrente”) da presentare anche in terra sarda, diventa un’intervista intensa. L’incontro allestito nella sala conferenze della Camera di commercio, moderato dal giornalista della Tgr Rai Paolo Mastino, ha mostrato un Renzi in grande spolvero, deciso a rivendicare i propri meriti e ad indicare i limiti altrui, a cominciare dai pentastellati. Fiero della sua «impopolarità», della mossa che ha portato alla caduta del governo Conte e all’arrivo di Mario Draghi. «Ci hanno accusato di aver creato problemi al Paese in piena pandemia, invece li abbiamo risolti - ha tuonato - dovevamo evitare che l’Italia finisse nelle mani di una destra antieuropea e sovranista, che in quel momento avrebbe eletto Matteo Salvini premier e Giorgia Meloni vice. Saremmo stati il Paese-zimbello d’Europa. Abbiamo salvato l’Italia anche contro il Pd di allora. Dovrebbero dirci grazie, ma apprezziamo anche un non spudorato silenzio».

Movimento 5 Stelle

Nel mirino del senatore di Rignano ci sono soprattutto Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino. «Hanno sempre gridato “onestà, onestà”. Oggi chi ha creduto negli ideali del Movimento dovrebbe chiedersi perché dalle 5 stelle si è passati al 5 per cento, e non mi riferisco al consenso: è la provvigione che gli amici di Conte chiedevano per interferire nella vicenda delle mascherine. Ci diano almeno la soddisfazione morale di fare una commissione d’inchiesta. Al momento dicono tutti sì a parole, ma nessuno la vota. Non escludo nelle prossime settimane di fare un’azione eclatante». Poi un’altra stoccata: «Grazie al fatto che noi sappiamo fare politica, questi signori che avevano il consenso del 75%, oggi si occupano delle beghe interne di Danilo Toninelli e Barbara Lezzi».