«I social corrotti pagheranno» 

WASHINGTON. Fuori da Facebook e dalla controllata Instagram per altri sei mesi: il comitato di sorveglianza della piattaforma conferma la sospensione di Donald Trump per aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso. Ma nello stesso tempo chiede a Fb di riesaminare la decisione entro sei mesi stabilendo dei criteri perché «non è appropriato imporre una sospensione indefinita» senza spiegazioni. La sentenza riapre il dibattito sul potere di Big Tech sulla libertà di parola online, con i conservatori che gridano allo scandalo mentre la Casa Bianca ammonisce i social a fare di più contro la disinformazione su elezioni e vaccini.

La scomunica

La decisione impedisce comunque un immediato ritorno di Trump sui social mainstrean, dopo che è stato sospeso pure da Youtube e bandito a tempo indeterminato da Twitter, anche se il tycoon ha già lanciato un guanto di sfida inaugurando un suo website. Lo stesso dove ha postato la sua furiosa reazione: «Quello che hanno fatto Facebook, Twitter e Google è una vergogna assoluta e un imbarazzo per il nostro Paese. La libertà di parola è stata tolta al presidente degli Stati Uniti perché i pazzi della sinistra radicale temono la verità, ma essa uscirà comunque, più grande e più forte che mai... Questi social corrotti devono pagare un prezzo politico e non si deve nuovamente consentire loro di distruggere e decimare il nostro processo elettorale».

Il caso Cheney

Trump ha ripetuto poi le sue accuse di elezioni truccate attaccando Liz Cheney, numero tre dei repubblicani alla Camera che aveva votato per il suo impeachment per l’attacco al Capitol, perché «continua stupidamente ad affermare che non ci sono state frodi elettorali nelle presidenziali 2020 mentre i fatti, le prove, dimostrano il contrario». Nel partito sono già iniziate le manovre per sostituirla con una deputata alleata di Trump, Elize Stefanik: un test di lealtà verso l'ex presidente che rischia di spaccare il Grand Old Party. Il nuovo sito inaugurato dal tycoon si chiama From the Desk of Donald J. Trump, un website dove sono postati comunicati e video. È stato realizzato da Campaign Nucleus, una società dell’ex campaign manager Brad Parscale. Fornendo email e numero telefonico, gli utenti possono ricevere notifiche dei messaggi, esprimere i loro like e condividere i post dell’ex presidente su Facebook, Twitter e Youtube. Assomiglia più ad un blog che ad un social alternativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA