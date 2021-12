«I siti sono vostri, rendeteci l’Imu» 

«Il punto è - dice l’assessore al Bilancio Paolo Salis - che dalla comunicazione della Regione non si evince di quali immobili e terreni si tratta. E in tutti questi anni i diversi bandi della Regione per la vendita di edifici e terre agricole a Ingurtosu e Montevecchio a che titolo sono stati fatti? Quelli che conosciamo come beni di Igea, vuol dire che erano già del Comune? Per quel ne sappiamo gli immobili intestati ad Arbus sono 6: due pozzi, Gal e Amsicora, la foresteria, l’alloggio dirigente, l’ufficio geologico e il villaggio di Pitznurri». «Abbiamo fatto - prosegue Salis - un accesso agli atti per capire da dove nasce questo caos: potrebbe partire dal 2017, anno in cui per la prima volta Igea ha pagato Imu e Tasi per 58.700 euro. Se così fosse, dovremmo rispedire indietro ben 180 mila euro, considerato che fino al 2020 l’imposta sugli immobili è stata regolarmente versata». Salis ricorda che la «questione dei tributi comunali non pagati fino al 2017 rientra nella lotta all’evasione che il Comune ha intrapreso da anni. Fra questi evasori c’era Igea che ha provveduto a regolarizzare la posizione debitoria. Ora, la mazzata: ridateci i soldi, le pertinenze minerarie sono vostre».

La richiesta di rimborso di 106.806 euro porta la firma di Giovanni Serra, direttore del servizio dell’assessorato agli Enti Locali. «L’imposta Imu e la tassa Tasi per il 2017- si legge nella nota - versate dalla Regione per gli immobili minerari ubicati nel territorio di Arbus, per le concessioni di Montevecchio e Ingurtosu, vanno rimborsate. Si tratta di vecchie pertinenze minerarie fino al 1974, anno in cui sono state consegnate all’Amministrazione dal concessionario rinunciatario». Spiega che «nel 2002 le aree sono state dichiarate libere da vincoli minerari dall’assessorato all’Industria» e pertanto «i beni hanno riacquistato la propria autonomia, con la conseguenza che la proprietà, se si tratta di edifici, appartiene al proprietario del suolo». In questo caso al Comune che ora è chiamato a restituire la somma incassata di Imu e Tasi.

La Regione chiede al Comune di restituire oltre centomila euro, fondi versati nel 2017 per Imu e Tasi sugli immobili e terreni dei siti minerari di Ingurtosu e Montevecchio, dopo aver rilevato anomalie nelle procedure adottate. Il sindaco, Andrea Concas, parla di «situazione pasticciata» e promette battaglia: «Ci opporremo in tutti i modi alla richiesta della Regione, non escludiamo un eventuale incarico a un legale per trovare una via d’uscita da questa ennesima pesante eredità che si trascina ormai da troppo tempo».

La Regione

Il Comune

«Il punto è - dice l’assessore al Bilancio Paolo Salis - che dalla comunicazione della Regione non si evince di quali immobili e terreni si tratta. E in tutti questi anni i diversi bandi della Regione per la vendita di edifici e terre agricole a Ingurtosu e Montevecchio a che titolo sono stati fatti? Quelli che conosciamo come beni di Igea, vuol dire che erano già del Comune? Per quel ne sappiamo gli immobili intestati ad Arbus sono 6: due pozzi, Gal e Amsicora, la foresteria, l’alloggio dirigente, l’ufficio geologico e il villaggio di Pitznurri». «Abbiamo fatto - prosegue Salis - un accesso agli atti per capire da dove nasce questo caos: potrebbe partire dal 2017, anno in cui per la prima volta Igea ha pagato Imu e Tasi per 58.700 euro. Se così fosse, dovremmo rispedire indietro ben 180 mila euro, considerato che fino al 2020 l’imposta sugli immobili è stata regolarmente versata». Salis ricorda che la «questione dei tributi comunali non pagati fino al 2017 rientra nella lotta all’evasione che il Comune ha intrapreso da anni. Fra questi evasori c’era Igea che ha provveduto a regolarizzare la posizione debitoria. Ora, la mazzata: ridateci i soldi, le pertinenze minerarie sono vostre».

I residenti

Una circostanza che non mancherà di creare più di un grattacapo, anche perché, in particolare il villaggio di Ingurtosu sta cadendo a pezzi. E per salvarlo da morte sicura sono nati movimenti spontanei e gruppi social. «Il destino del villaggio - dice Paolo Garau - è segnato: pochi anni ancora e poi solo ruderi e macerie. Uniamoci per salvare il simbolo di un passato che ha dato lavoro e ricchezza. In questi giorni abbiamo assistito impotenti ad altri crolli di edifici e strade che franano. Pare che ci sia un imprenditore pronto a investire: cosa aspetta il pubblico ad aprire le porte?».

