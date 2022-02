I sindaci guidano la rivolta 

A Terralba lo stesso problema potrebbe arrivare tra un mese: «Un medico di base tra circa trenta giorni andrà via lasciando scoperti circa 1500 pazienti – fa sapere il sindaco Sandro Pili - Spero che l'Asl intervenga per tempo. Anche perché gli altri medici presenti nel nostro paese sono tutti al completo. Bloccherò anche io la 131. Estenderò l'invito a sostenere la sindaca di Uras a tutto il Consiglio comunale. Più siamo meglio è».

Oggi la sindaca di Uras Anna Maria Dore sarà in questura per avere tutte le autorizzazioni necessarie per manifestare sulla 131. Con lei, appena sarà reso noto il giorno della manifestazione, ci sarà un esercito di persone tra cittadini e colleghi. «Non possiamo di certo lasciarla sola - commenta il primo cittadino di San Nicolò d’Arcidano Davide Fanari -. Anche perché ora il problema è per i cittadini di Uras, magari un domani saremo noi senza medico di base». Solidarietà anche dalla vicina Arborea. La sindaca Manuela Pintus: «Parteciperemo come segno di vicinanza. La tutela della salute dei cittadini riguarda tutti, nessuno escluso».

Sarà un coro a più voci. A sostenere i cittadini di Uras disperati perché da tempo sono rimasti senza medico, e la loro sindaca agguerrita più che mai, ci saranno anche i primi cittadini del Terralbese. Sono tutti pronti a bloccare la 131. L'obiettivo è solo uno: gridare contro i disastri della sanità Oristanese. A Uras 2800 cittadini non hanno più un dottore: per loro niente cure e niente medicine. Ecco perché l’interno paese si mobilita. Intanto sulla carenza dei dottori nei paesi limitrofi lancia l'allarme anche la Federazione dei medici di medicina generale e la Cgil provinciale.

Tutti uniti

L’attesa

L’emergenza

Alessandro Usai, segretario provinciale della Fimmg, proprio ieri ha chiesto un incontro urgente con Angelo Serusi, direttore dell'Asl di Oristano: «Questo problema va affrontato una volta per tutte. Da Uras sono andati via due medici e ora a marzo rimarrà scoperto un posto a Terralba. Si tratta di un'emergenza che va risolta». Anche secondo la Cgil si tratta di una situazione non più sostenibile: «Riteniamo che le comunità abbiano il diritto di avere il proprio medico e vedersi garantite le cure – ha detto il segretario Andrea Sanna – Crediamo che sia il tempo di dare risposte, non lasciando i sindaci da soli. Le emergenze non possono essere affrontate con strumenti ordinari ma vanno governate con strumenti emergenziali fino alla totale soluzione del disagio».

