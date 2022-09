I sindacati: «Sanità allo sfascio» 

«Nonostante le numerose richieste non siamo mai stati convocati per discutere delle tante vertenze aperte», avvertono i segretari regionali della Funzione pubblica, Roberta Gessa, Edoardo Bizzarro e Fulvia Murru: «È necessario procedere con un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni per sopperire alla carenza cronica di personale, la classe politica è sorda e lontana dai problemi dei cittadini».

Nei primi giorni della prossima settimana si riuniranno gli esecutivi unitari di Cgil, Cisl e Uil con le categorie e i segretari regionali e territoriali per definire il giorno e le modalità della manifestazione, «un’iniziativa forte su un tema prioritario e fondamentale per la vita di tutti i cittadini», spiegano. «Rivendichiamo una sanità più vicina ai cittadini, con più attenzione per le cure domiciliari, per l’efficacia e l’efficienza dei presìdi, per la cura immediata delle patologie più gravi che non possono attendere», dicono Samuele Piddiu (Cgil), Gavino Carta (Cisl) e Francesca Ticca (Uil), sottolineando che «occorre una presa in carico immediata del tema da parte della politica e della Giunta regionale».

Liste d’attesa che non si accorciano, pronto soccorso sovraccarichi, posti letto insufficienti, reparti chiusi o accorpati, personale numericamente scarso e demotivato. «Non è più accettabile che non si riesca a vedere lo sfascio della sanità sarda», dicono i sindacati, che oltre alle varie proteste sul territorio, stanno organizzando una grande manifestazione unitaria per metà ottobre a Cagliari. Non solo. I consiglieri regionali d’opposizione continuano a denunciare l’emergenza sangue e il fatto che si continui a rimandare la questione Microcitemico.

L’iniziativa

Le vertenze

Nei giorni scorsi da Sassari i sindacati della sanità hanno ribadito con una lettera ufficiale all’assessore Nieddu e al presidente del Consiglio regionale Pais la necessità di rispettare gli impegni presi l’11 luglio scorso, «tra le promesse fatte c’era quella di convocare un incontro per metà di questo mese, per cercare soluzioni condivise», ma la convocazione «non c’è stata».

A Cagliari, i segretari Fp Cgil Nicola Cabras, Cisl Fp Massimo Cinus e Uil Fpl Guido Sarrizu, Attilio Carta e Pietro Lutzu, hanno proclamato lo stato d’agitazione, piazzato bandiere in tutti i presìdi ospedalieri della città e messo nero su bianco «l’assenza di atti aziendali, la disorganizzazione delle aziende sanitarie, il blocco della contrattazione integrativa, la mancanza delle assunzioni e stabilizzazioni vitali per far funzionare la macchina».

Brotzu e Policlicnico

«Noi abbiamo fatto un’interrogazione urgente per il sangue», sottolinea Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti e componente della commissione sanità, «la crisi del centro trasfusionale del Brotzu è insostenibile. Stanno saltando gli interventi chirurgici, e non si fa una campagna per la raccolta». Ancora: «Abbiamo chiesto la convocazione della commissione riguardo alla situazione dei pronto soccorso, soprattutto quello del Policlinico, dove non si possono fare ricoveri perché non ci sono posti disponibili e i pazienti devono sostare nei corridoi o in stanze strapiene».

Dice Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou: «Fermo restando che chi ha bisogno di un intervento o di cure immediate li riceve immediatamente, al pronto soccorso c’è qualche paziente in sosta, in attesa che si liberino posti nei reparti. Ma è normale, tutti gli ospedali agiscono così. Ora abbiamo fatto richiesta alla Regione per poter usare con flessibilità il reparto M, quello Covid, che attualmente ha 15 pazienti. Se ci danno la deroga – perché la competenza non è nostra – possiamo sanificare una parte e recuperare una trentina di posti letto».

