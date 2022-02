I sindacati: rischiamo di perdere la continuità Todde: l’estate è salva 

Tutti sperano che la risposta del Governo sia già in volo e atterri presto sul tavolo dell’assessore ai Trasporti. Ovviamente deve essere un Sì, sì alla data del 15 marzo che la Regione chiede di inserire nel bando-ponte per l’estate come ultimo termine da imporre alle compagnie aeree interessate a guidare le rotte sarde dal 15 maggio a fine settembre. Anticipare i tempi è la parola d’ordine, non sia mai che si arrivi alla scadenza senza sapere se e chi si farà avanti nei quattro mesi senza continuità territoriale, in attesa che decolli nuovamente a ottobre.

I timori

Finora da Roma non è giunta risposta. Tanto basta per prefigurare gli scenari peggiori, a dispetto delle rassicurazioni date dall’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde («La stagione estiva è al sicuro»), fiducioso nell’interesse già mostrato da alcuni vettori, nonostante le preoccupazioni per l’incertezza che regna nei cieli sardi, stante l’impossibilità di prorogare la convenzione con Volotea. «Come intenderebbe agire la Regione dal 14 maggio, ultimo giorno di continuità, qualora nessun vettore volesse garantire gli oneri di servizio pubblico senza alcuna compensazione?», si chiede il segretario generale della Filt Cgil sarda, Arnaldo Boeddu. «Una situazione paradossale che potrebbe realmente compromettere non solo la prossima stagione estiva ma la ripresa di molti altri comparti. Il principio di continuità territoriale non può essere lasciato al libero mercato, come sta emergendo in queste ore, seppure per un breve periodo».

Senza compensazioni

Un’opzione che secondo Boeddu, farebbe tornare «tutti noi indietro di 25 anni: non possiamo più rischiare di avere i voli solo per due mesi estivi con più vettori e nei successivi registrare il deserto». Dubbi e domande che Cgil, Cisl e Uil vorrebbero porre all’assessore, anche perché «non possiamo permetterci di aspettare l’ultimo minuto per sapere se e quante compagnie hanno manifestato l’interesse a partecipare al bando». Da qui la richiesta a Todde di convocare «immediatamente il tavolo di confronto più volte richiesto ma, mai attivato». In presenza sia delle federazioni sindacali regionali di categoria dei trasporti sia delle confederazioni di Cgil Cisl e Uil della Sardegna. «Non aver chiaro ciò che deve essere fatto e di quale modello di continuità territoriale aerea la Regione si vuole dotare», sottolinea Boeddu, «porterà a un vero e proprio collasso del sistema» .