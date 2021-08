I servizi sono online e il Comune vara il nuovo sito Web  

Il percorso di digitalizzazione è partito. Nuova veste grafica e servizi online rivolti a cittadini e imprese al centro del nuovo sito istituzionale del Comune, attivo da alcuni giorni mentre è ancora in corso il trasferimento di tutti i dati dalla vecchia piattaforma, in media consultata da diecimila utenti al giorno. «Una scelta fatta con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra amministrazione comunale e cittadini, attraverso informazioni sempre aggiornate e i servizi essenziali a portata di click», annuncia l’assessora con delega all’Innovazione Cinzia Carta.

Al passo con i tempi

Un percorso in linea con le indicazioni post pandemia dettate dal Governo nazionale. «In questo cammino irreversibile di innovazione digitale», sottolinea l’assessora, «il nuovo sito istituzionale costituisce un ulteriore strumento efficace di comunicazione e di trasparenza al servizio dei quartesi e di tutti coloro che hanno una qualche forma di interesse per la nostra città».

Pagamento della Tari

In primo piano il progetto “Quartu Casa Comune”, con i servizi garantiti dall’amministrazione di via Porcu in modalità online: dalle determina e delibere comunali, alle ordinanze, concorsi e bandi di gara. Sino al pagamento della tassa sui rifiuti che da quest’anno si potrà effettuare solo tramite web, senza il classico bollettino recapitato casa per casa. E dopo le prime lamentele e comprensibili preoccupazioni di tanti cittadini - in primis quelli meno tecnologici - i quartesi sembrano adeguarsi alla nuova modalità di pagamento. Lo dimostra il numero di accessi alla cartella del contribuente, lanciata di recente dal Comune: poco meno di 14mila quartesi che - tramite mail, richieste di informazioni e pagamento online della prima rata della Tari - hanno fatto accesso dal 19 luglio ad oggi alla sezione del sito dedicata al tributo comunale.

I servizi

L’obiettivo principale del nuovo sito del Comune resta quello di garantire una comunicazione in tempo reale su telefonino, computer e tablet, che sia a portata di tutti. Senza costringere i cittadini a estenuanti file fuori dagli uffici del Municipio, uno dei tanti disagi che si registra all’esterno del palazzo di via Porcu, ulteriormente aggravato dal periodo di pandemia. «Diversi servizi online sono stati lanciati sin dai primi mesi della nuova Giunta per fronteggiare le domande dei cittadini in occasione dell’emergenza Covid», ricorda l’assessora Carta. «Dai contributi regionali per i sostegni alimentari e buoni spesa, sino all’accesso al finanziamento dei Piani di sostegno personalizzati e alla consultazione della propria posizione tributaria con identificazione digitale».

Sempre più utenti

I dati elaborati dagli uffici fotografano un picco di 25mila accessi al giorno - nel vecchio sito - registrato tra ottobre e novembre dello scorso anno, preso d’assalto durante le Amministrative del 2020, e una media di 10mila in occasione delle scadenze di Tari, Imu e altri tributi comunali. «Il sito web necessitava da anni di un rivisitazione e di una veste in linea con la piattaforma proposta dall’Agenzia per l’Italia digitale», aggiunge l’esponente della Giunta. «La nuova grafica potrà ora supportare adeguatamente immagini e video per una navigazione facile e intuitiva da parte di tutti».

Turismo e ambiente

Fra le sezioni del nuovo sito c’è anche quella dedicata al parco di Molentargius, con tanto di mappa, book fotografici e informazioni sui servizi offerti dall’oasi naturale al confine con Cagliari. E ancora: turismo, cultura, tempo libero, integrazione sociale, tutte sezioni che a breve saranno completate con nuovi contenuti e informazioni aggiornate. «Sarà comunque garantita la possibilità di visualizzare la versione precedente, affinché ci possa essere un passaggio graduale tra vecchio e nuovo sito», conclude l’assessora.

