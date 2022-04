I servizi sociali a portata di click 

All’inizio sarà la “fotografia” delle informazioni sui Servizi sociali contenute nel sito del Comune, consultabili però in modo più semplice e veloce, senza dover fare una serie di ricerche e passaggi. Dai piani personalizzati di aiuto e sostegno alle persone con disabilità alla tutela sociale e giuridica per minori e famiglie che vivono situazioni di fragilità. Spazio anche al supporto per gli inserimenti in strutture protette - dai minori nei centri socio assistenziali agli anziani nelle case di riposo - ai progetti di inclusione sociale, alle informazioni per il bonus idrico e agli incontri fra genitori e figli nello spazio neutro. Sarà possibile avere tutti i dettagli sui contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sul sostegno agli affidi e alle adozioni, e sui piani personalizzati per persone con grave disabilità.

«Sarà una sorta di segretariato sociale in formato digitale», annuncia l’assessore del settore comunale Marco Camboni, «un modo per essere raggiungibili da tutti con informazioni sempre aggiornate». Tempo qualche settimana e l’applicazione sarà scaricabile su qualsiasi telefonino con l’accesso alla rete internet. «Tra fine mese e inizio maggio contiamo di attivarla», assicura l’assessore, «poi valuteremo come svilupparla con ulteriori servizi». Il nome è già stato scelto, “Quartu aiuta”, giusto qualche dettaglio tecnico da perfezionare poi si parte. «È uno degli obiettivi che ci siamo posti sin dall’inizio, riuscire ad arrivare e coinvolgere tutta la cittadinanza, e questo è un modo per veicolare le informazioni anche in formato digitale».

I servizi sociali del Comune saranno a portata di click. Si parte con le informazioni su contributi, progetti e servizi comunali, per essere aggiornati su tutto in tempo reale, poi sarà possibile anche scaricare i moduli e prenotare un appuntamento senza dover andare negli uffici di via Cilea. Tutto grazie ad un’applicazione su smartphone e tablet - “Quartu aiuta” - a cui l’assessorato alle Politiche sociali - con il supporto tecnico esterno - sta lavorando da alcune settimane. Servizi sociali, ma anche informazioni su contributi e bandi legati alle politiche generazionali, rivolte in particolare ai giovani che di fatto sono la fascia di residenti più attivi in rete.

L’idea

L’obiettivo

Dopo una prima sperimentazione dell’App, si lavorerà anche per veicolare tutte le informazioni che riguardano le politiche generazionali comunali - con tutti i servizi e le attività al momento in lavorazione - e dare la possibilità di prendere gli appuntamenti con l’assessorato. «Sarà il secondo step dell’iniziativa attraverso un’implementazione tecnologica», spiega l’assessore. «L’obiettivo è poter raggiungere chiunque e dare risposte alle esigenze dei cittadini, anche di quelli che per un motivo o per un altro non possono recarsi fisicamente negli uffici di via Cilea». In particolare ai giovani. «La fascia d’età più attiva digitalmente», dice Camboni, «ma si tratta di un’applicazione talmente semplice che sarà alla portata di tutti».

