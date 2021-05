I segreti di Tirrenia dalla nascita al quasi fallimento 

“Il mistero non esiste che nelle cose precise”, dice Jean Cocteau. E tremendamente precisa ed esemplare è la vicenda della Tirrenia negli sviluppi più recenti, carichi di inquietanti interrogativi, su cui ha cercato di fare chiarezza la prima puntata di “Top secret”, ieri sera su Videolina. Mauro Pili, con la regia di Francesco Lattuca, ci ha condotto nel cuore di un grande mistero italiano con carte e documenti riservatissimi, decisive chiavi d’accesso nella stanza di segreti inconfessabili. La trama è quella di un film, fluida e coinvolgente, con sequenze nel cuore di Milano, immagini veloci che inquadrano anche il contesto grazie al volo del drone, tra architetture evocative e quel “Palazzaccio” che Tangentopoli ha fatto conoscere a tutta l’Italia.

Spy story

L’avvio è da spy story. Appuntamento alle 12 nel Santuario di San Bernardino alle Ossa nel cuore della Milano più sotterranea e impenetrabile. Il giornalista segue rigide indicazioni. L’atmosfera dell’incontro è quella di un tempo sospeso, di una notte che non lascia spazio al chiarore del giorno. L’anonimo latore delle carte segrete sull’affaire Tirrenia-Cin-Moby si presenta irriconoscibile nella penombra del luogo di culto: con il volto travisato da un cappuccio e una cautela che lo rende leggero e felpato. Un breve monologo. L’uomo venuto dal nulla pronuncia tre parole: verifichi e capirà. Questo mistero italiano rivive nelle tappe di una “passeggiata” milanese non certo da flaneur: dal santuario di San Bernardino sino alle sedi di Moby, la società dell’armatore Vincenzo Onorato, il protagonista della storia, agli uffici del Tribunale fallimentare e della Procura, arbitri del destino della Tirrenia, la compagnia di navigazione nata a Napoli nel 1936.

Il fascismo è al potere, in quell’anno l’Italia conquista l’Etiopia. Prima della rapida, inesorabile discesa. La Tirrenia comincia la navigazione in quel 1936 all’interno del palazzo Caravita di Sirignano, edificio lussuoso sul lungomare di Chiaia. Nasce dalle macerie della società Florio, squassata dalla crisi del 1929. Sotto la regia di Mussolini, confluisce nell’Iri insieme ad altre società, tra le quali la Compagnia Sarda di Navigazione. Una flotta di 55 navi, si punta sulla rotta Civitavecchia-Olbia, nel primo bilancio un utile di 8,9 milioni di lire. La seconda guerra mondiale è un ciclone che si abbatte anche sulla Tirrenia che perde gran parte del suo tesoro: 40 navi vengono destinate alle finalità militari. Un colpo durissimo. Risale la corrente con il capitalismo di Stato, le iniezioni di risorse pubbliche saranno una costante della sua storia. Per la ripartenza dopo il conflitto ci sono 70 milioni di lire l’anno. Lo Stato interviene anche quando Tirrenia passa nella sfera della Compagnia Italiana di navigazione che fa riferimento a Vincenzo Onorato.

L’attualità

Arriviamo ai segreti di oggi svelati dalle carte volate via, forse, nel corso del trasloco dalla vecchia alla nuova sede milanese della Moby. Scenari inquietanti che si delineano dopo accurate verifiche: passaggi di denaro, svariati milioni di euro, dalla Tirrenia, che riceve contributi pubblici per la continuità territoriale marittima, alla cassaforte privata della Moby. Trasferimenti sospetti, sotto la lente della Procura di Milano, che avvengono in momenti in cui la Cin naviga in mari tempestosi e si avvicina al fallimento che il Tribunale di Milano potrebbe decretare, dopo alcuni rinvii, il prossimo 24 maggio. In “Top secret” abbiamo sentito di nuovo le dichiarazioni di guerra di Onorato contro la vecchia Tirrenia e i suoi annunci roboanti con i quali prefigurava cambi di rotta mai attuati. Sono stati rievocati i disagi dei passeggeri che hanno utilizzato i traghetti del gruppo per viaggi non certo memorabili e l’ostilità nei confronti delle società impegnate nel trasporto delle merci, che non si sono affidate in via esclusiva ai servizi della compagnia dell’armatore campano. Una storia italiana con inevitabili ripercussioni sulla Sardegna spesso danneggiata dalle scelte che hanno riguardato la Tirrenia. Per i titoli di coda il giudizio impietoso di un turista appena arrivato in un porto sardo. Nelle sue parole più disincanto che rabbia: «La nave ha camminato come una tartaruga».

24

Maggio

è la data in cui il giudice del Tribunale di Milano dovrà decidere

se decretare il fallimento di Cin-Moby