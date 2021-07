I sardisti conquistano il Consiglio comunale 

Cambi di casacca, nuovi ingressi in maggioranza e il Psd’Az che a meno di un anno dalle elezioni comunali sconvolge la geografia politica nel Comune di Selargius e crea il primo gruppo sardista nel Consiglio di piazza Cellarium. Una manovra politica battezzata ieri in un hotel della città con i vertici regionali dei Quattro Mori: il governatore Christian Solinas, presente in qualità di segretario nazionale del partito, e l’assessore al Turismo Gianni Chessa. E i quattro esponenti del nuovo gruppo del Psd’Az, tre consiglieri e un assessore: Paolo Schirru, quattro anni all’opposizione, così come Gigi Piras, eletto con il centrosinistra, insieme ai due ormai ex Riformatori Riccardo Cioni - attuale assessore al Turismo - e Andrea Colombu, entrambi in maggioranza da inizio consiliatura.

Solinas in campo

Tutto deciso con il benestare del governatore Solinas. «Nell’anno del centenario del Psd’Az, il partito vuole radicarsi meglio nel territorio», ha sottolineato Solinas per poi entrare allo specifico: «Selargius è una città strategica che può e deve avere un ruolo di peso nei servizi per l’hinterland, la rappresentanza consiliare e in Giunta dei sardisti darà un aiuto importante in questo senso». Intanto si pensa già alle Amministrative del 2022. «Da parte del Psd’Az ci sarà un contributo fondamentale su tutti i temi principali», ha aggiunto Solinas, «dall’urbanistica allo sport, dalla cultura al lavoro, argomenti sul quale abbiamo tanto da dire. La città potrà contare su un’attenzione particolare della Regione che vuole investire e scommettere su questo territorio».

Maggioranza più forte

Un passaggio che rafforza la maggioranza targata Gigi Concu, con due ingressi dai banchi della minoranza. «La nascita di questo gruppo consiliare rappresenta l’inizio di una nuova fase di crescita per la nostra città anche in vista delle prossime elezioni comunali», la premessa del consigliere comunale Paolo Schirru, eletto con il Partito dei sardi e ora diventato sardista. «Una decisione maturata a seguito di numerosi incontri in cui ci siamo confrontati su temi e problematiche della nostra città, per poi arrivare alla conclusione di sposare l’idea sardista per dare un nuovo stimolo alla nostra azione politica all’interno del Consiglio comunale». Accanto a lui Gigi Piras, entrato in Consiglio con la civica “Selargius futura” a supporto dell’allora candidato del centrosinistra Francesco Lilliu: «Entrare a far parte del Psd'Az è un’occasione importante, significa poter dare il mio contributo per la città», ha detto. L’accordo è stato fortemente voluto dall’assessore regionale sardista Gianni Chessa: «Il Psd’Az ha un grande progetto politico che deve unire tutti i sardi», ha detto Chessa, «e questa grande e importante città non poteva starne fuori».

Gli effetti politici

Una manovra politica che di fatto indebolisce i Riformatori, rimasti con un solo assessore in Giunta - Cristina Pilo con delega alle periferie - e tre esponenti in Consiglio: Mariano Argiolas, Claudio Argiolas e Giulio Melis. Un ridimensionamento che lascia presagire possibili malumori nella maggioranza al governo della città. Da parte di Cioni e Colombu non sono mancati i ringraziamenti ai Riformatori, partito di cui hanno fatto parte sino a qualche giorno fa. «È stata la mia casa per quattro anni, degli amiciZ, ha precisato Colombu, zora però si apre un nuovo percorso politico, serio e in continuità con i valori identitari in cui ho sempre creduto». Sulla stessa linea Cioni, entrato in Giunta in quota ai Riformatori: «La mia famiglia politica per dieci anni». Ma adesso si passa al Psd’Az: «Un progetto serio», ha aggiunto, «che rappresenta ancora di più il mio mio modo di fare politica».

