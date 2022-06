I sardi nella giungla delle bollette 

Le statistiche diffuse dall’Arera, l’autorità garante per l’energia, confermano le titubanze dei sardi nei confronti delle offerte private. A inizio anno l’Isola era in coda nella classifica nazionale per percentuale di utenze passate al mercato libero: solo il 48% (contro il 59,7% su base nazionale) si è infatti fidato degli sconti che secondo l’Osservatorio di SosTariffe.it arriverebbero fino al 170% rispetto a quelle standard.

«Le aziende fornitrici di energia sono oltre 800 – spiega Vargiu – molte delle quali poco affidabili. Non è perciò un mistero se le famiglie sarde passano al mercato libero con lentezza, nonostante da 10 anni ci sia la possibilità di lasciare il servizio elettrico nazionale. Il motivo è chiaro: non si fidano. E spesso fanno bene davanti a offerte poco trasparenti di aziende nate pochi mesi prima che attirano clienti con prezzi stracciati senza poi poterli sostenere economicamente, lasciando così centinaia di famiglie senza energia».

«Il mercato libero dell’energia è un mare in tempesta e i consumatori sono lasciati alla deriva a bordo di un gommone». Giorgio Vargiu si affida a un gioco di parole a lui caro per definire il caos delle offerte nelle forniture elettriche. Il presidente regionale di Adiconsum da anni si batte perché il settore privatizzato dell’energia non sia libero solo per gli operatori che negli ultimi anni sono entrati in campo godendo, secondo lui, di troppi privilegi e pochi doveri, e garantendo offerte stracciate rispetto a quelle di maggiore tutela, ovvero le tariffe bloccate e calmierate dal servizio energetico nazionale, pronto però a chiudere i battenti dal primo gennaio 2024, data dopo la quale quasi mezzo milione di utenze nell’Isola rimarranno senza punti di riferimento in un periodo critico come quello attuale per il mercato dell’energia, che ha registrato nell’ultimo anno rincari di oltre il 140%.

Poca trasparenza

I numeri

Assenza di regole

Secondo il rappresentante dell’associazione il sistema ha lacune che devono essere risanate. «Nonostante gli organi di vigilanza, contro le aziende attive nel mercato, dalle più piccole ai colossi, si moltiplicano le segnalazioni per attività non in linea con il mercato. Il tutto permesso da sanzioni irrisorie rispetto ai profitti fatti grazie alla poca trasparenza delle offerte».

L’esposto

L’ultimo caso riguarda la società energetica E.JA Spa contro la quale proprio Adiconsum ha presentato un esposto per pratiche commerciali scorrette. «L’associazione da settimane sta raccogliendo numerose segnalazioni da parte di ex clienti inerenti il ricevimento di solleciti di pagamento e di fatture per oneri di dubbia legittimità relativi a contratti cessati da parecchi anni, peraltro in spregio alla normativa sulla prescrizione breve delle bollette». Molti utenti «nel timore di azioni stanno pagando le somme richieste, nonostante i solleciti di pagamento non appaiano corretti e siano a nostro avviso illegittimi».

