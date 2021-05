I sardi dimenticati uccisi dai terroristi 

“La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi”, scriveva Cicerone nelle sue Filippiche. Peccato che per ricordare alcuni eroi spesso occorrano anni. Così come accaduto a molti servitori dello Stato, caduti in una guerra non dichiarata contro l’estremismo in Italia. E la nostra Isola ha pagato un consistente tributo di sangue.

La memoria

Salvatore Lordi, giornalista e scrittore, non nuovo al recupero di fatti dimenticati torna in questi giorni in libreria con un nuovo saggio “Anni bui, Storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980” (Bibliotheka, con prefazione del magistrato Guido Salvini e tre introduzioni firmate dai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza). Una raccolta di storie di eroi silenziosi che hanno dato la loro vita per la patria: tra loro anche sette sardi che si aggiungono a figure come quella di Emanuela Loi, poliziotta di Sestu morta nell’attentato a Paolo Borsellino, oppure di Francesco Cocco, il magistrato originario di Terralba che venne ucciso dalle Brigate Rosse a Genova l’8 giugno del 1976 insieme al suo autista.

I sardi

Lordi ha ricordato le vicende umane di Raimondo Falqui, Palmerio Arìu, Salvatore Cabitta, Martino Cossu, Antonio Niedda, Antioco Deiana e Antonino Casu. Tutti servitori dello Stato, agenti di Polizia, carabinieri e militari delle Fiamme gialle partiti dall’Isola alla ricerca di un futuro sicuro e tornati nei loro rispettivi paesi tra i colori funesti del lutto e le lacrime dei familiari. Vittime di un terrorismo di cui oggi si riparla e che negli anni Cinquanta si manifestò soprattutto nelle rivendicazioni indipendentiste in Alto Adige e, nei decenni successivi, con le ideologie di sigle come Lotta Continua, Br fino a Pac e Nar.

Le storie

Raimondo Falqui era partito da Lula per arruolarsi nelle Fiamme gialle. Aveva un carattere socievole e finì nella caserma di Fundres, nei pressi di Vandoies, in Alto Adige. Venne massacrato con bastoni e mazze la notte di Ferragosto del 1956 da otto giovani che prima lo avevano incrociato in un bar di Enal, dove lui e un suo commilitone si erano recati per acquistare le sigarette. Una fine tragica per i quali i ragazzi di Fundres, così venivano chiamati nelle cronache giudiziarie, tutti tra i 18 e i 22 anni, furono condannati a pene che arrivarono fino all’ergastolo.

Palmerio Ariu, ventiseienne, originario di Mogoro, carabiniere, venne falciato dal piombo dei separatisti altoatesini a Sesto Pusteria, mentre si trovava in caserma nel luglio del 1965. Salvatore Cabitta di Porto Torres, giovane finanziere, fu ucciso nella piazza di San Martino di Casies, in provincia di Bolzano, mentre attraversava la strada insieme ad alcuni colleghi, per poi rientrare in caserma. Era una domenica d’estate del 1966, il 24 luglio, e fu una vera e propria esecuzione.

Sempre nello stesso anno, l’Isola celebrò i funerali di Martino Cossu, finanziere di Luogosanto, in Gallura: prestava servizio nella piccola caserma di Monte Sasso, in Alto Adige. Un’esplosione lo uccise mentre cucinava per gli altri colleghi.

Molto più a Sud e quasi dieci anni dopo, nel 1975, Antonio Niedda di Bonorva, agente della Stradale, venne ucciso da un brigatista durante un controllo di routine a un’auto alla periferia di Padova. E nell’omicidio del magistrato Francesco Cocco, procuratore a Genova, ucciso l’8 giugno del 1976, morì anche l’appuntato dei Carabinieri Antioco Deiana di Ardauli. Aveva quarant’anni e un bambino nato da poco. E faceva parte di una scorta anche Antonino Casu, carabiniere di Mores, autista di un colonnello dell’Esercito. Il 25 gennaio 1980 un commando composto da due persone lo uccise mentre stava per raggiungere la casa dell’ufficiale sempre a Genova.

Di tutti loro, Salvatore Lordi racconta, attraverso le parole di familiari, figli, fratelli, zii, l’attaccamento alla divisa, la grande umiltà di servitori della patria che solo dopo diversi decenni si sono visti attribuire una medaglia al valore. Troppo poco per una vita sacrificata al dovere.

Il mio sguardo veniva rapito dalle foto del loro caro su un comò, al cospetto di quelle immagini, ho raccolto storie emozionanti di vedove e figli, cercando di far emergere vite straordinarie

Salvatore

Lordi