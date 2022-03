i sardi dettano legge 

Dai veterani ai giovani. Dopo il clamoroso 2021, con la vittoria ad Ascot e nell'Apprentice Championship, Marco Ghiani , ventitreenne da Silì-Oristano, si avvicina al milione e mezzo di sterline vinte in Inghilterra dove ha ottenuto già 168 successi e quest'anno viaggia tra il 19 e 20% di vittorie. Una scalata impetuosa che gli è valsa l'ingaggio della scuderia Green Team Racing di Ahmad Al Shaikh, proprietario del Dubai, per la quale monterà da aprile.

Doppio Frankie Dettori a Dubai, con Cristian Demuro che vince una gara nella giornata più ricca del mondo. Ghiani vicino al milione e mezzo di sterline vinte in Inghilterra. Fabio Branca che fa la doppietta in Francia. Il promettente Stefano Cherchi che si affina in California. Il galoppo internazionale parla sardo.

Vittoria clamorosa quella di “The King” perché ottenuta a 51 anni. Frankie Dettori , figlio di Gianfranco da Serramanna, ha conquistato la quarta Dubai World Cup della carriera. In una corsa da 11 milioni di euro di montepremi, ha portato Country Grammer (allenato dal celebre Bob Baffert) a rimontare e staccare negli ultimi cento metri il favorito Life is Good. Le altre tre vittorie nell'evento arabo sono targate Dubai Millennium (2000), Moon Ballad (‘03), Electrocultionist (‘06).

E a Mèydan, Dettori un'ora prima aveva anche vinto la Dubai Turf in sella all’irlandese Lord North in un emozionante arrivo a pariglia con Yoshida e Barzalona (4,5 milioni di euro il montepremi). L'altro successo italiano-sardo è firmato da Cristian Demuro nella Dubai Sheema Classic con Shahryar (5,4 milioni di euro).

Dall'emirato arabo alla Francia. Sabato doppia vittoria a Tolosa per Fabio Branca . Il jockey di Dorgali ha vinto il Prix de la Cité Mondine con Bacchilide (Dabirsim), un 3 anni ancora a digiuno di successi, poi nella corsa seguente, il Prix Mister Conway, ha fatto gioire la scuderia del Giglio Sardo con Out of Time.

Dai veterani ai giovani. Dopo il clamoroso 2021, con la vittoria ad Ascot e nell'Apprentice Championship, Marco Ghiani , ventitreenne da Silì-Oristano, si avvicina al milione e mezzo di sterline vinte in Inghilterra dove ha ottenuto già 168 successi e quest'anno viaggia tra il 19 e 20% di vittorie. Una scalata impetuosa che gli è valsa l'ingaggio della scuderia Green Team Racing di Ahmad Al Shaikh, proprietario del Dubai, per la quale monterà da aprile.

Di due anni più giovane è Stefano Cherchi , nato a Mores, cresciuto a Sassari. E' andato in Inghilterra quando aveva 16 anni e l'anno scorso è arrivato terzo nel campionato per allievi fantini vinto da Ghiani. Per Cherchi 35 vittorie. Ha trascorso due mesi negli Usa, in California, presso il West Coast trainer Phil D’Amato. Lì ha trovato a dargli una mano Umberto Rispoli, due volte campione italiano. Rientrato in Inghilterra ha ottenuto due piazzamenti (terzo posto) sabato a Wolverhampton. Obiettivo: le cento vittorie entro il 2022.

