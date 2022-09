«I sardi al centro del nostro impegno» 

«La campagna elettorale è iniziata e il nostro impegno sarà massimo. Perché a differenza degli altri il Movimento 5 Stelle mette al centro i temi e le persone. Perché noi, come tutte e tutti voi, siamo dalla parte giusta», ha detto Licheri. «Competenza, esperienza, professionalità, passione, rispetto, serietà, incorruttibilità, amore per la Sardegna, sono alcuni dei valori che rappresentano e che caratterizzano la squadra pentastellata», ha rimarcato Alessandra Todde.

La mattina a Pratobello, pranzo nel Supramonte e serata all’anfiteatro. La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle si è aperta ufficialmente a Orgosolo e in particolare nel borgo, scelto non a caso, perché «luogo emblematico per uno dei temi portanti della nostra campagna: la difesa dei beni comuni e il valore della cittadinanza attiva. Noi, diversamente da altri, dimostriamo il nostro amore per la Sardegna partendo non da un albergo del capoluogo ma dal cuore della nostra Isola».

«Impegno massimo»

All'evento hanno partecipato tutti i candidati alla Camera e al Senato e circa un centinaio di persone accorse per seguire l'iniziativa convocata dalla vicepresidente del Movimnento 5 Stelle Alessandra Todde (viceministra al Mise e candidata capolista a Montecitorio) con il coordinatore regionale Ettore Licheri (che guida il gruppo dei candidati alla corsa verso Palazzo Madama).

I candidati

Mario Perantoni, candidato alla Camera sia all'uninominale di Sassari che al plurinominale, ha ricordato il lavoro fatto da presidente della commissione Giustizia negli ultimi quattro anni. Emiliano Fenu, uninominale a Nuoro e plurinominale alla Camera, ha ricordato l'importanza del Superbonus «che ha generato in Sardegna un miliardo e 400 milioni di sul territorio». Per l'uninominale di Cagliari Mauro Congia, che lavora all’ospedale Microcitemico di Cagliari, ha deciso di spendersi in prima persona «per denunciare l'emergenza sanitaria che investe l'Isola». Nel Sud Sardegna alla Camera Loredana La Barbera, ex assessora comunale alle politiche sociali di Carbonia, che ha rimarcato «quanto il M5S sia l'unica forza politica in campo per la difesa degli ultimi e dei più poveri».

Susanna Cherchi, candidata al plurinominale Camera, ha invece portato la voce degli attivisti e dei pensionati. Per gli uninominali al Senato nel Nord Sardegna l'insegnante Marcello Cherchi ha ricordato «il problema dello spopolamento e della dispersone scolastica», mentre l' ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri, candidata sia nel Sud Sardegna che nel collegio plurinominale, ha sottolineato «l'impegno sul sociale e per la parità di genere». Al plurinominale al Senato, oltre a Ettore Licheri e Sabrina Licheri, candidato anche l'ex vicesindaco di Carbonia, Gian Luca Lai, che ha sottolineato «quanto il M5S sia prima fila per transizione ecologica e la difesa dell'ambiente». ( )

