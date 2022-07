I rossoblù pescano il Como al debutto 

Pronti, via e i rossoblù di Liverani giocheranno la prima giornata a Como, per poi fare l'esordio alla Domus, la settimana dopo, contro il Cittadella. Prime quattro giornate delicatissime, visto che si gioca a mercato ancora aperto. Alla terza giornata, il faccia a faccia a Ferrara con la Spal di Mancosu, mentre alla quarta arriva il neopromosso e ambizioso Modena dell'ex Tesser.

Pronti, via

Reggio Calabria accende le luci sulla stagione ormai alle porte. Serata-evento, quella dell'Arena “Ciccio Franco”, dove è il presidente della Lega di B, il gallurese Mauro Balata, a dare il via alla kermesse. Nel suo messaggio uno sguardo alla stagione passata e un altro a quella che verrà: «È stata una stagione emozionante e anche di grande crescita per la nostra Lega grazie a chi è presente qui. E sono convinto che anche i nuovi arrivati faranno ancora di più nella medesima direzione». Tra i nuovi arrivati anche il Cagliari, retrocesso dalla Serie A insieme a Genoa e Venezia.

Per il Cagliari un calendario nel segno degli ex. La stagione dei rossoblù in Serie B, infatti, partirà il 13 agosto a Como contro i lariani guidati da Alberto Cerri e si chiuderà (playoff permettendo) il 19 maggio a Cosenza contro i lupi di Joaquin Larrivey.

Balata: «Ripartiamo»

I grandi scontri

Una Serie B che somiglia a una A2, si dice con poca fantasia. Nel girone d'andata il Cagliari affronterà in casa il Bari (6ª giornata), il Venezia (7ª), il Brescia di Cellino (9ª), il Parma (15ª), mentre in trasferta se la vedrà col Benevento (5ª), il Genoa (8a) e il Palermo (18ª), con calendario ribaltato al ritorno, senza l'asimmetria della Serie A. Si va avanti fino al giro di boa del 26 dicembre, col Cagliari che nel “boxing day” di Santo Stefano ospiterà alla Domus il Cosenza di Larrivey, prima della sosta. Serie B che andrà avanti anche durante i Mondiali in Qatar.

Voglia di A

A rappresentare il Cagliari a Reggio Calabria c'era il nuovo Club Manager dei rossoblù Roberto Muzzi, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo. Nessun commento particolare sulle sfide che attendono la squadra di Liverani, Muzzi ha puntato lo sguardo sugli obiettivi: «C'è tanta voglia di tornare in Serie A. Le ambizioni del presidente Giulini e lo spirito di rivalsa di unambiente cui sono profondamente legato mi hanno convinto ad accettare questo ruolo. La società vuole costruire qualcosa di importante, sappiamo che sarà un campionato difficile, con tante concorrenti agguerrite. Ma dovremo esser pronti per rendere orgogliosa la nostra gente. Stiamo lavorando ogni giorno per questo».

Le date del torneo

La Serie B partirà il 13 agosto, con la prima giornata, ma la gara inaugurale si giocherà il giorno prima, il 12. Due i turni infrasettimanali (si giocheranno giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio). Le soste per le nazionali sono in programma nei fine settimana del 24-25 settembre, quello del 19-20 novembre e, infine, del 25-26 marzo. La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre al 13 gennaio, mentre la giornata numero 38, ultima della stagione regolare, si giocherà il 19 maggio.

