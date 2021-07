I roghi sconvolgono il villaggio sul mare: «Vogliamo la verità» 

Dopo l’incendio al chiosco dello scorso febbraio, si erano rimessi in piedi in fretta. I residenti del villaggio di Marina Residence, lungo il litorale, avevano messo insieme i cocci e riaperto la Polisportiva e il centro culturale a due passi dal mare. Questo fine settimana avrebbero proiettato documentari e ospitato incontri, ed erano pronti ad avviare anche un progetto di inclusione per i disabili. Poi è arrivata la mazzata: il nuovo rogo, gli uffici ridotti in cenere, lo stop a tutte le attività.

La sorpresa

«Siamo increduli e devastati», spiega il presidente della Polisportiva Giorgio Tore, «l’altra volta a febbraio ci avevano detto che le fiamme erano state originate da un’autocombustione, ma adesso abbiamo dubbi su quanto è successo e speriamo che la faccenda sia chiarita. La recinzione è aperta in alcuni punti. Speriamo che le indagini si chiudano velocemente e che si possa capire quando successo». Negli ultimi mesi, prosegue, «avevamo rimesso in piedi tutto e presentato un bel progetto per l’inclusione dei disabili. Ora ho visto alcune mamme che piangevano. Stiamo cercando di capire come possa essere successo, se l’incendio è doloso o meno». Il centro, «non esiste più. Non possiamo fare niente. Con tutti i soldi che abbiamo investito di tasca nostra, senza nemmeno l’ombra di soldi pubblici».

La storia

Erano stati proprio i residenti del villaggio trent’anni fa a dare vita a questo spazio ricreativo. Dove prima c’era una discarica avevano creato un centro sportivo e culturale che piano piano è diventato un punto di aggregazione per la lottizzazione.

L’area era stata data in concessione dal Comune, che aveva così permesso di svolgere attività sportive e culturali. Adesso però quella convenzione è scaduta da cinque anni e si aspettava il rinnovo per poter chiedere contributi e fare i lavori per tenere in piedi il centro.

«Avevamo tanti bei progetti», prosegue Tore, «abbiamo rifatto completamente il campo da calcetto con grandi sacrifici personali e abbiamo riattivato anche l’acqua del pozzo. Questo incendio è stato un colpo durissimo. Dentro gli uffici c’erano anche tutti i ricordi. La storia del villaggio è anche la storia della Polisportiva». Ma adesso l’obiettivo è uno solo: non arrendersi. «Di certo non finirà qua», dice ancora Tore, «sono certo che anche questa volta ci rimetteremo in piedi. Il villaggio è con noi».

Le voci

Amareggiate anche le mamme dei disabili che stavano già partecipando alle attività. «È stato sconvolgente», dice Serena Fazio, «a giorni doveva partire un’iniziativa culturale con al proiezione di filmati di Salvatore Sardu e i giochi per l’inclusione con i ragazzi del centro di salute mentale. In futuro lo rifaremo, ma siamo rimasti molto sconvolti. È andato tutto a fuoco: la tv, le coppe, i premi». E sulla vicenda si è espresso nella sua pagina Facebook anche il regista Salvatore Sardu, che ha scritto: «Hanno bruciato il locale, a Marina Residence, in cui avrei dovuto presentare alcune mie opere. Ignoti per ora gli autori e le cause del vile atto». E la sede della Polisportiva nel corso degli anni è stata più volte anche nel mirino dei vandali. Così come il centro sportivo di Costa degli Angeli, poco lontano e in disuso da poco tempo.

