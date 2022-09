I robot rilanciano il reparto in crisi  

Dalla recente chiusura delle sale operatorie del San Francesco per mancanza di chirurghi, all’accordo che vale un rilancio per il presidio e l’intera sanità nuorese. È quello stretto tra l’Asl Nuoro e il Policlinico di Cagliari: un’accelerazione all’asse formativo e all’ampliamento della chirurgia robotica dell’ospedale barbaricino. L’annuncio della convenzione tra l’azienda universitaria di Cagliari e la Asl 3 è arrivata ieri. La notizia è rimbalzata in città, nel giorno in cui il capogruppo di Leu in Regione, Daniele Cocco, denuncia il rischio della chiusura di Radiologia: «Si va verso il blocco di risonanza magnetica, ecografia e senologia diagnostica», osserva. La responsabilità sarebbe di Ares che, nonostante le criticità, «dei 20 posti nel concorso per dirigente medico di Radiodiagnostica non ne ha assegnato nemmeno uno a Nuoro».

Il via libera

L’annuncio dell’accordo che porterà i chirurghi del Policlinico a Nuoro per utilizzare il robot Da Vinci, è arrivato ieri dopo la riunione operativa tra i direttori generali delle due aziende, Chiara Seazzu per la Aou e Paolo Cannas per la Asl di Nuoro, e i direttori della Chirurgia polispecialistica del Policlinico, Pietro Giorgio Calò, e Carlo De Nisco, direttore della Chirurgia generale del San Francesco, Luigi Zorcolo, direttore della chirurgia colon proctologica ed Enrico Erdas, chirurgo del Policlinico. Un progetto che a breve sarà ampliato anche con la senologia del policlinico diretta da Massimo Dessena.

Sanità del futuro

I chirurghi dell’Aou di Cagliari porteranno un beneficio immediato in termini di risorse umane al reparto nuorese a cui va aggiunta la frequentazione degli specializzandi del polo robotico di Nuoro che diventa così opportunità per costruire un percorso professionale di alto livello. Da alcuni anni nella sala operatoria del San Francesco infatti è entrato il robot Da Vinci, rivoluzionando le tecniche operatorie. Uno strumento usato prevalentemente in chirurgia, urologia e ginecologia.

Parola d’ordine sinergia