I ritardatari dei passi carrabili 

I ritardatari del passo carrabile hanno le settimane contate: circa 4mila residenti che sfruttano il divieto di sosta davanti al proprio ingresso e ancora non hanno versato la quota dovuta devono mettersi in regola in tempi brevi o scatterà la sanzione. La scadenza inizialmente era fissata per ieri, ma per ora il Comune ha ritenuto di seguire una linea soft. Che durerà poco. «Il tempo di dare a tutti la possibilità di regolarizzare le autorizzazioni e pagare la tassa», annuncia il presidente della commissione Urbanistica e mobilità Stefano Busonera. I quartesi sembrano adeguarsi al tributo reintrodotto nel 2021 dopo oltre 15 anni di stop: 4mila hanno chiesto l’autorizzazione e saldato la quota. Altrettanti mancano all’appello.

Come comportarsi

«È giusto dare più tempo per definire il censimento», dice Busonera, «ci sono stati problemi nel recapito di alcuni preavvisi di pagamento, errori fisiologici dopo tanti anni senza regole e una tassa che, per quanto obbligatoria, non veniva fatta pagare. Errori che stiamo correggendo assieme ad Abaco, la società che si occupa della gestione dei passi carrabili. Sono tanti i cittadini che, con pazienza e spirito di collaborazione, si sono attivati per regolarizzare la propria posizione, quindi sono certo che qualche settimana in più sarà sufficiente a risolvere tutti problemi». La scadenza dunque slitta ma «è chiaro che la quota dovrà essere comunque pagata in tempi rapidi», precisa il presidente della Commissione, «chi ha ricevuto il bollettino e ha un passo carrabile davanti alla casa dovrà versare il canone, chi invece sostiene di averlo ricevuto per sbaglio dovrà dimostrare che c’è stato un errore e in quel caso l’avviso di pagamento verrà annullato». Chiarimenti che arrivano dopo lunghe polemiche con decine di avvisi inviati - a detta di altrettanti residenti - per sbaglio, con file interminabili agli sportelli per segnalare errori e chiedere l’annullamento del tributo richiesto.

Il mistero degli scivoli

Nei giorni scorsi il Comune aveva convocato un vertice con Abaco per superare i problemi. «Ora finalmente si sta mettendo ordine», dice Busonera, «il personale della società è stato potenziato proprio per far fronte alle tante richieste concentrate nell’ultimo periodo». Chiarito anche il problema degli scivoli selvaggi comparsi in città negli ultimi anni, determinanti per il censimento fatto da Abaco e l’invio degli avvisi di pagamento. «Chi non ha un passo carrabile», precisa l'esponente della maggioranza, «non sarà obbligato a eliminare lo scivolo e ripristinare il marciapiede». Nessuna spesa per cancellare gli scivoli, la tassa per i passi carrabili invece va pagata subito.