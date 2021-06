I ristoratori possono respirare 

Grandi tavolate solo all’aperto e massimo sei commensali nei tavoli al chiuso, limite che si può superare quando il pasto viene condiviso da due nuclei familiari. Regole valide in Zona bianca, mentre in fascia gialla resta il limite di quattro coperti anche all’aria aperta. La proposta della Conferenza delle Regioni sul numero di persone per tavolo al ristorante è passata con un compromesso in nome della prudenza: non otto commensali ma due in meno. Ora è attesa l’ordinanza del ministro Speranza.

Il punto d’incontro

E così una mediazione è stata trovata, ieri, durante l’incontro – tra ministeri della Salute e degli Affari regionali, Conferenza delle Regioni e comitato tecnico nazionale – convocato dopo la richiesta dei governatori sull’onda della protesta dei ristoratori e delle associazioni dei pubblici esercenti sfiniti dalla confusione sul numero dei commensali al tavolo. Una confusione alimentata dalle diverse posizioni, sul punto, all’interno del governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva precisato che il limite delle quattro persone al tavolo (se non conviventi) doveva restare anche in Zona bianca; mentre secondo la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini la regola andava applicata solo in Zona gialla. Ieri il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle, questione che potrebbe essere discussa al tavolo tecnico nazionale.

I ristoratori

«Un grande risultato, e intanto ci auguriamo che venga superata presto anche la regola della distanza interpersonale di un metro tra commensali», dice Emanuele Frongia, coordinatore regionale di Fipe-Confcommercio. Ieri pomeriggio, con le buone nuove arrivate da Roma, era impegnato a informare gli iscritti, a rispondere alle domande e ai dubbi («Ho spiegato che anche nelle tavolate deve rimanere la distanza tra commensali, altrimenti ci ritroviamo con banchetti affollati»). Dopo tanta confusione, sottolinea, «finalmente si è fatta chiarezza. Insomma, siamo in zona bianca, abbiamo sempre rispettato le regole per poter godere di questa libertà, osserviamo i protocolli, cos’altro serve? Questi chiarimenti permettono oltretutto di organizzare i ricevimenti dei matrimoni e di altre cerimonie. Resta il problema del green pass, perché non è chiaro chi deve controllare se sposi e invitati hanno fatto il tampone o sono vaccinati, ma almeno abbiamo regole certe sul resto. Per esperienza sappiamo che in queste occasioni la gente ama le tavolate: potremo farle all’aperto, mentre all’interno i tavoli saranno da sei. Un buon risultato, comunque». Intanto, conclude il coordinatore di Fipe-Confcommercio Sardegna, «ci auguriamo che l’ordinanza regionale sui 20 metri cubi d’aria per cliente venga modificata». Sul tema c’è un’interrogazione del Pd che chiede chiarimenti al presidente Christian Solinas. «Ci aspettiamo che il governatore chiarisca quali siano gli studi scientifici alla base di queste indicazioni», avvisa il primo firmatario Piero Comandini. «Tutto questo crea ulteriore confusione, incertezza e difficoltà ai ristoratori e ai gestori di piscine, centri termali. Come se le difficoltà non fossero già abbastanza».

Regole più leggere

I ristoratori, per il momento, si accontentano di poter apparecchiare due coperti in più per ogni tavolo all’interno del locale e di rivedere le tavolate all’esterno. «Bisogna proseguire in un percorso di gradualità, perché è giusto riaprire ma passo dopo passo. Un passo troppo lungo ci potrebbe far pagare un prezzo», ha detto il ministro Roberto Speranza, a Oxford per il G7 dei ministri della Salute. Su Twitter la ministra Mariastella Gelmini ha scritto: «La zona bianca è un premio, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto con un post su Facebook: «Il turismo si sta rimettendo in moto. Non dobbiamo mettere altri limiti, ma togliere quelli esistenti, in modo graduale e in sicurezza». Ora avanti con vaccini e riaperture, ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

