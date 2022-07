I rifiuti specchio del boom estivo 

Estate da primato per la produzione di rifiuti in Gallura, che si prospetta la più alta di sempre. A comunicare i numeri, il Cipnes, che gestisce il trattamento dei rifiuti urbani nell'impianto a Spiritu Santu: i primi dati dell’estate 2022, elaborati dai Servizi igiene e ambiente del Consorzio, indicano un aumento esponenziale del trattamento dei rifiuti rispetto allo storico delle stagioni precedenti, quando, per l’afflusso di turisti, cresce considerevolmente la popolazione dei comuni galluresi che conferiscono i rifiuti nella discarica olbiese.

I dati

Tra il primo giugno e il 10 luglio 2022, in totale, sono state conferite a Spiritu Santu 5.590 tonnellate di rifiuti. Di cui 3.700 di secco residuo, quantità superiore sia al mese di giugno del 2019, ultimo anno pre Covid, in cui il Cipnes ha contato 2.592 tonnellate, sia rispetto allo stesso mese del 2021, primo anno di ripresa dopo la pandemia, quando le tonnellate conferite sono state 2.377. A queste, nel periodo considerato, si aggiungono 1.640 tonnellate di umido, trattate dall'impianto di compostaggio del Consorzio industriale e ulteriori 250 finite in quello di trattamento biologico. Complessivamente, nel 2021, le quantità gestite nella discarica di Olbia sono aumentate rispetto al 2020: compresi i rifiuti speciali, le tonnellate trattate sono state 61.700 versus 52.350, con un incremento del 17,8 per cento. Oltre 22mila, le tonnellate di umido, il cui trattamento ha generato una produzione di compost di 8mila tonnellate, 27.700 quelle di secco residuo, 760 di pulizia stradale, 3.360 di rifiuti ingombranti e 750 di vetro. Nel 2020, invece, l'umido conferito è stato pari a più di 18.000 tonnellate, producendone 6.800 di compost, il secco residuo a 24.200 tonnellate, quelle provenienti dalla pulizia stradale sono state 780, 3.370 tonnellate il peso dei rifiuti ingombranti e 680 tonnellate quello del vetro.

I progetti

Tra i Comuni galluresi serviti dall'impianto del Cipnes, che garantisce una risposta di prossimità, consentendo alle amministrazioni comunali di ridurre i costi di trasporto per i rifiuti, nel 2021, Olbia è il primo per quantità conferite, con 8.646 tonnellate, seguito da quello di Arzachena, con 2.647 tonnellate. Tra i prossimi obiettivi del Cipnes la realizzazione di un biodigestore, un progetto da 15 milioni di euro per il quale ha già richiesto i fondi Pnrr, per trasformare i rifiuti organici in biometano da immettere nella rete di gas di Olbia.