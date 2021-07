I rifiuti diventano un caso politico 

Nelle ultime settimane un gran numero di strade di Sestu non vengono pulite a dovere. Se ne sono accorti i cittadini, ma se ne è discusso anche in Consiglio comunale dove il tema è stato oggetto di un’interrogazione urgente presentata dal gruppo dei Riformatori alla sindaca Paola Secci e all'assessore Emanuele Meloni, entrambi dello stesso partito. Ma proprio questo dettaglio ha fatto scattare la protesta e le polemiche dell’opposizione.

Il documento

«Da quanto si può osservare», hanno scritto i consiglieri Lia Sechi, Silivia Pitzianti e Federico Porcu, «ultimamente per le strade del paese, molte zone non vengono gestite dal servizio di spazzamento stradale. Anche i numerosi cestini stradali, sia gettacarte, che per la differenziata, così come quelli delle aree per le passeggiate dei cani, hanno subito un brusco rallentamento nel numero di svuotamenti settimanali. E ci giungono anche segnalazioni di mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti». Alla sindaca Secci e all’assessore Meloni i consiglieri hanno chiesto di sapere come mai l’impresa titolare del servizio (ormai in proroga vista l’imminente assegnazione del nuovo appalto) stesse causando tali disservzi e se l’Ente abbia adottato le azioni nei confronti della ditta che cura l’appalto di igiene urbana e pulizia delle strade.

La repica

«Grazie all'interrogazione», chiarisce l’assessore Emanuele Meloni, «abbiamo potuto spiegare al Consiglio e a tutti i cittadini le difficoltà attuali certamente legate al blocco del conferimento dei rifiuti verso il Tecnocasic, impegnato in importanti lavori di manutenzione straordinaria». Il responsabile dei Servizi Tecnologici ha chiarito che a breve decollerà anche il nuovo appalto per i prossimi sette anni, annunciando anche l’ampliamento ed il potenziamento dell’Ecocentro e la compar sa di nuove telecamere contro le discariche abusive. «La fine di ogni appalto è sempre difficoltosa», rimarca la sindaca Secci, «non siamo stati aiutati né dai lavori di manutenzione del Tecnocasic né dai rallentamenti per l’emergenza Covid».

La polemica

Immediata è scattata la polemica dell’opposizione. «Da novembre a oggi l'opposizione ha presentato ben 5 interrogazioni per segnalare problemi e disservizi legati alla raccolta differenziata, alla pulizia del paese e all'impossibilità per lunghi periodi di conferire all'ecocentro», taglia corto Anna Crisponi (Art.1), «ora i Riformatori si auto-interrogano, come se non sapessero che l’assessore è uno di loro e che la responsabilità politica è sua. Se l’appaltatore è negligente esistono strumenti amministrativi e contrattuali per intervenire ma non ci risulta siano stati usati». Valentina Collu (Progetto per Sestu), assieme al Pd, ha invece sottolineato i problemi dell’Ecocentro. «Una situazione penosa che va avanti da diversi anni», ha rimarcato, «è a carico del Comune la responsabilità del suo regolare funzionamento. Manca un regolamento comunale. Il risultato di questo disservizio è sotto gli occhi di tutti e si concretizza in lamentele di chi deve continuamente riportarsi a casa i rifiuti».

