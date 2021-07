I ricoveri continuano a crescere 

È un piccolo segnale che non va sottovalutato. Per la prima volta da maggio cresce in Sardegna il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid. Si tratta comunque di «quote molto basse rispetto ai picchi dei mesi passati, ma rispecchiano l’aumento dei contagi dei giorni scorsi». Tradotto, se aumenta la circolazione del virus rischiamo l’incremento dei ricoveri in ospedale. È l’allerta lanciata dell’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la quale segnala che la Sardegna, assieme alla Sicilia, è la regione col maggior incremento della percentuale di occupazione delle terapie intensive, salita al 5% in pochi giorni (la media nazionale è invece stabile al 2%). Dieci i pazienti in rianimazione, ma a spiccare è il dato sugli ingressi in area medica: ieri sono state ricoverate undici persone (64 in totale i degenti Covid).

Il foglio di ricovero

Se all’aumento dei contagi (perlopiù tra i ragazzi) non corrisponde finora l’assalto ai posti letto in ospedale (grazie ai vaccini, spiegano gli esperti), va pure detto che tanti dei pazienti infetti vengono ricoverati in area medica con sintomi che potrebbero essere curati a casa. È il cortocircuito generato dalle disposizioni ministeriali sulla terapia a domicilio dei pazienti paucisintomatici, quelli con tosse, catarro e febbriciattola, assistiti dalle Usca, le équipe sanitarie che operano sul territorio. Un protocollo che andrebbe rivisto assegnando, da un lato, un più ampio margine di intervento ai medici Usca; dall’altro riservando i posti letto in ospedale solo ai pazienti che non possono essere curati a casa. Sul punto, l’assessore Mario Nieddu ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza sollecitando una rivalutazione dell’assistenza a domicilio con più ampi margini d’intervento dei medici Usca nella terapia.

Le conseguenze

Sergio Babudieri, direttore del reparto malattie infettive dell’Aou di Sassari, dice che il problema «va affrontato». Al di là dei numeri registrati ogni giorno dal bollettino regionale dell’emergenza, «va detto che tanti non sono malati Covid, bensì pazienti con altre patologie e con tampone positivo». Succede, ad esempio, che in terapia intensiva finiscano l’infartuato o il paziente con problemi neurologici, i quali, già in cura in un ospedale, risultati positivi al tampone vengono trasferiti all’ospedale Covid. «Certo, abbiamo anche i pazienti con insufficienza respiratoria, ma è questa la tipologia delle persone che adesso occupano i posti letto». Avverte il professor Babudieri: «Se per restare in zona bianca conteranno soprattutto i posti letto occupati, è necessario che si faccia un quadro esatto dei ricoverati. Ma se gli ospedali Covid continuano a essere la soluzione di chi non sa gestire i pazienti sul territorio, è chiaro che il numero dei ricoveri lievita e la Sardegna torna in zona gialla, arancione e rossa in quattro e quattr’otto».

I degenti fantasma

Oggi l’organizzazione dell’assistenza si sta rivelando in parte superata dagli effetti combinati della variante Delta e della campagna vaccinale: il virus colpisce in massima parte i giovani (tra le fasce meno vaccinate), i positivi sono in gran parte asintomatici e paucisintomatici, mentre il Covid dagli effetti più pesanti colpisce per larga parte chi non è immunizzato. «Il problema - spiega Luigi Cadeddu, responsabile regionale delle Usca - è che, il base all’attuale protocollo dell’assistenza a domicilio, se il medico ha necessità di verificare la condizione dei polmoni o del cuore del positivo paucisintomatico è costretto a rivolgersi all’ospedale». Che finisce per fare gli esami in regime di ricovero. Sicché, «quel paziente che deve fare solo un’ecografia polmonare o un elettrocardiogramma, anche se solo per uno o due giorni risulta essere un malato Covid che occupa un posto letto». Tutto questo può essere evitato, sottolinea. «Sono situazioni che potrebbero essere gestite a domicilio con la telemedicina». Ad esempio con un ecografo mobile. «L’immagine può essere vista in tempo reale dall’ecografista dell’ospedale».

I pazienti Covid meno gravi

Si fa presto a parlare di pressione sugli ospedali. «L’esperienza ci ha portato ad avere un’organizzazione flessibile che può essere modificata anche in tempi molto rapidi. Intanto, però – dice Franco Bandiera, direttore sanitario dell’Aou di Sassari –, bisogna cercare di non portare negli hub come il nostro, che deve gestire situazioni cliniche complesse, i pazienti con patologia di bassa intensità che potrebbero essere ricoverati in altri ospedali».

