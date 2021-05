I ricciai: spariti i fondi anti Covid  

Due stagioni di pesca cominciate male e finite peggio. Pochi ricci, scarsi guadagni. Anche per via della pandemia che ha dato la mazzata finale ad un’attività di raccolta sempre meno fruttuosa. Così nelle loro ceste, più dei frutti di mare, avevano riposto tante speranze. A cominciare dai 300mila euro dei de minimis riservati dalla Regione al 150 pescatori subacquei professionali per far fronte alla crisi. Peccato che quei soldi non siano mai arrivati. E ieri sono andati a chiederli negli uffici dell’assessorato all’Agricoltura. La risposta: «Arriveranno, così ci han detto».

L’attesa

Quando non si sa. Per questo qualcuno già parla di azioni forti, di una protesta che non lascia più spazio alle attese. «L’abbiamo fatto in passato, lo rifaremo. Forse per noi, sporchi brutti e cattivi, e purtroppo spesso divisi, è arrivato il momento di un riscatto. E allora non ci dicano che sbagliamo se davanti all’ingresso del porto schiereremo le nostre barche e bloccheremo le navi da crociera». Una soluzione estrema per quella che i raccoglitori di ricci chiamano ormai la beffa. «La Regione aveva certo stanziato i fondi, appunto 300mila euro, vale a dire duemila euro per ognuno di noi. Diciamo poco più di un’elemosina. Peccato che invece di affidare il finanziamento a Laore, i quattrini siano andati ad Argea. Il risultato è che adesso – così ci è stato detto – bisognerà attendere l’approvazione del nuovo bilancio per poter riavere i nostri quattrini», spiega a nome dei sub professionali, Gesuino Banchero.

La manifestazione

Insomma, un problema tecnico-burocratico che i pescatori non vogliono neppure sentire. «Siamo arrivati in Regione e l’assessora naturalmente non c’era. C’era però il direttore generale. Peccato che gli abbiamo dovuto far gli auguri per il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Ha fatto a tempo a spiegarci come e quando i 300mila euro saranno accreditati». Per i 150 raccoglitori che anno dopo anno diventano sempre di meno e sempre più anziani. «Abbiamo rinunciato volontariamente a giorni di pesca per tutelare la risorsa. Abbiamo proposto di nostra iniziativa anche quantità inferiori di pescato sempre per salvaguardare la popolazione dei ricci. Ed ecco come ci ripaga l’assessorato all’Agricoltura».

