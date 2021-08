I randagi spaventano il paese 

Lo scorso anno avevano aggredito alcuni agnelli nelle campagne del paese (e l’allevatore era stato risarcito per i danni). Quest’anno, i cani randagi si sono limitati a spaventare i cittadini, senza causare fortunatamente altri problemi. Ma il Comune è ugualmente sceso in campo dopo le tante segnalazioni ricevute dalla Polizia municipale. Nel giro di un mese sono stati addirittura sedici i randagi catturati e portati nel canile convenzionato.

Le azioni

Per far fronte al problema, il Comune sta agendo con le iniziative portate avanti dalle assessore Maura Boi, Fiammetta Marini, Federica Sanna: grazie all’azione della Polizia municipale, nel giro di un mese sono stati accalappiati sedici randagi poi consegnati al canile Garden Dog di Uras con cui il Comune è convenzionato. Se da un lato la cattura dei randagi è fondamentale per l’incolumità delle persone e per la cura degli stessi cani, dall’altro il costo del loro mantenimento incide notevolmente sulle casse del Comune e quindi sui contribuenti, come riferisce Alberto Atzeni, responsabile del servizio di Polizia municipale: «Attualmente il canile ospita cinquanta cani catturati a Serrenti, con un costo annuo che si aggira intorno ai 50 mila euro».

L’impegno

Una spesa che il Comune spera di limitare portando avanti altre iniziative volte a sensibilizzare gli stessi cittadini, perché non sempre i cani che vagano liberi per il paese e per le campagne sono privi di padroni, come nei casi di smarrimento o, peggio, di omessa custodia. Lo scorso giugno, ad esempio, è partita la campagna di microchippatura gratuita con la contestuale registrazione dei proprietari. Un’operazione che ha visto impegnati l’amministrazione, il corpo di Polizia municipale, la Protezione civile di Serrenti (che ha allestito le postazioni nella centrale piazza Gramsci) e la Asl di Sanluri, coadiuvati dalla veterinaria serrentese Silvia Garau che ha collaborato gratuitamente. «In quell’occasione ne abbiamo microchippati 74 - afferma l’assessora Marini - un ottimo risultato per cui anche la Asl si è complimentata. È prevista una nuova sessione forse già a settembre, per la quale stiamo raccogliendo le adesioni», conclude.

Le adozioni

I cani accalappiati, fra i quali sono presenti anche diversi cuccioli, sono disponibili per le adozioni. Anche se i randagi si trovano attualmente a Uras, gli interessati devono comunque rivolgersi alla Polizia municipale di Serrenti per completare la pratica. Questo perché, una volta catturati, i cani vengono microchippati dal Comune: è necessario comunicare alla Asl sia i dati dell’adottante sia il nome che si intende dare all’animale. Quasi un battesimo, che può regalare una nuova vita ai cani meno fortunati.

